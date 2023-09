Motivace mi v žádném případě nechybí, říká Leclerc

Všechny letošní závody vyhrál Red Bull. Dokáže ho letos někdo porazit a může to být Ferrari?

„I když to může znít divně, kdykoli si nasadím helmu, stále mám pocit, že vítězství je možné,“ řekl Charles Leclerc pro BBC.

„Kdykoli doma trénuji, nebo když sedím v autě, vítězství je to, co mě motivuje, a nikdy mi nepřipadá nedosažitelné. Pak samozřejmě před víkendem reálně víte, že pokud se jim nic nestane, v neděli prostě budou ve své vlastní lize,“ říká Leclerc o Red Bullu.

Motivace mi v žádném případě nechybí

„Ale kdykoli zavřu hledí, pořád v to věřím. Pořád si myslím, že je to něco, co můžu dokázat. Vítězství je stále možné a já do toho dám vždy úplně všechno. Motivace mi v žádném případě nechybí.“

„Vždy jsem miloval Ferrari a rád bych zůstal. Vždy jsem jasně říkal, že mým cílem je pokusit se stát mistrem světa a to v první řadě s Ferrari. Vím, jak je to těžké. Nejsme v nejjednodušší situaci. Je tu velká ztráta, kterou je třeba zacelit, abychom se dostali na úroveň Red Bullu, ale Ferrari mi pomohlo ještě předtím, než jsem se dostal do F1, věřilo ve mě a posadilo mě do Ferrari velmi brzy. Navíc to byl vždy tým, který jsem miloval.“

„Mou prioritou je s Ferrari vyhrávat a neřeším, jestli toho nedosáhnu nebo cokoli jiného. Musíme jen pracovat na týmu a snažit se ho co nejvíce vylepšit a doufám, že toho jednou dosáhnu.“



Leclerc přiznal, že je pro něj Grand Prix Itálie tak trochu druhým domácím závodem. „Mluvím plynně italsky. Kromě Monaka je to země, kde jsem strávil nejvíce času ve svém životě. Takže k ní mám velmi blízký vztah. Kluky v továrně i tady na trati znám od svých patnácti nebo šestnácti let, což z toho také dělá velmi zvláštní vztah.“

Monačan také zmínil, že má k Ferrari speciální vztah. Měl velmi blízko k Bianchimu, který byl členem akademie Ferrari. Rovněž jeho otec, který zemřel v roce 2017, když Leclerc ještě závodil ve F2, byl fanouškem Ferrari.

Leclerc říká, že mu motivace nechybí. Po 4,5 sezónách u Ferrari má na kontě 94 startů za tým ale jen pět vítězství.

Smlouva mu končí v příštím roce. Občas se sice objeví spekulace, které ho spojují pro rok 2025 s Mercedesem (kde ale mají už oba jezdci smlouvu) či Astonem Martin, ale Leclerc říká, že chce zůstat u Ferrari. S nikým jiným prý nejednal a nejedná – zatím tedy nejednal ani s Ferrari.

„Zatím se soustředíme jen na sezónu. Jsem si jistý, že v průběhu sezóny, pravděpodobně o něco později, dojde k jednání,“ řekl Leclerc.

Vloni na začátku sezóny mělo Ferrari nejlepší auto. Poté je ale předstihl Red Bull. Letos to není dobré už od začátku roku.

„Pokud se podíváme na technickou stránku, tak kdykoli jsme při prvním testu vyjeli s autem na trať, dělalo to, co jsme očekávali. Očekávali jsme, že to bude dobrý krok vpřed. Bohužel Red Bull udělal dvojnásobný krok, zejména v závodě, a to z naší strany prostě nestačilo. Nemyslím si, že bychom nedosáhli dostatečných výsledků. Myslím, že jen cíle nebyly ty správné.“