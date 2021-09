Monza bude Mercedesu vyhovovat, myslí si Verstappen

„Očekávám, že Monza bude Mercedesu vyhovovat, protože v posledních letech to nebyla naše nejlepší trať, ale letos jsme konkurenceschopnější, takže člověk nikdy neví,“ řekl Verstappen.

„Pokud budeme pokračovat v tom, co jsme dělali doposud, dobře spolupracovat jako tým a vyladíme každý detail, pak můžeme být konkurenceschopní, ale Mercedes by mohl mít před námi výhodu maximální rychlosti.“

Je to o detailech

Podle Verstappena jsou na tom oba týmy v průběhu sezóny podobně. „Lewis na nás po celý závod vyvíjel tlak, což znamenalo, že jsme si nemohli dovolit udělat žádnou chybu na trati, v boxové uličce nebo na boxové zdi, a to jsme neudělali. Myslím, že právě v nejmenších detailech můžete udělat rozdíl. Když nastoupíte do závodního víkendu, musíte jako tým tvrdě pracovat na nastavení a dolaďovat drobné detaily, právě tam lze dosáhnout zisku.“

Podle Christiana Hornera nebude Red Bullu vyhovovat ani následující okruh, kterým bude ruské Soči.

„Jejich balíček vozu a motoru byl na těchto dvou místech historicky vždy velmi silný a pro nás to byla slabší místa,“ uvedl Horner.

„Očekávám, že v následujících dvou závodech budou mít výhodu, ale pak už by to mělo být vyrovnané, nebo v to doufám. Následující dva víkendy pro nás budou o tom, abychom se pokusili co nejvíce omezit škody a vytěžit z auta co nejvíce.“