Montoya: Red Bull může být v příštím roce na úrovni letošního Williamsu

Juan Pablo Montoya míní, že by se Red Bull mohl kvůli nekonkurenceschopnému motoru v příštím roce propadnout do středu pole.

Red Bull čeká v příštím roce velká výzva – poprvé ve své historii nebude „zákaznickým“ týmem některého z dodavatelů pohonných jednotek, ale naopak si bude motory vyrábět s pomocí automobilky Ford sám.

Již delší dobu se spekuluje o tom, že v rámci nových motorových pravidel, která vstoupí v platnost v příštím roce, bude mít navrch Mercedes, zatímco motory Red Bullu by naopak měly ztrácet – byť žádné konkrétní důkazy či data nejsou veřejně k dispozici.

A právě v kontextu toho vyjádřil bývalý pilot F1 Juan Pablo Montoya obavy, že by se mohl Red Bull, který od roku 2021 získal čtyři jezdecké a dva týmové tituly, hodně propadnout.

„Pro příští rok mají pohonnou jednotku, o které v tuto chvíli nikdo neví, jak je dobrá,“ uvedl Montoya pro Instant Casino.

„Může se stát, že na tom bude Red Bull v příštím roce podobně, jako nyní Williams (který se pohybuje ve středu pole, pozn. red.),“ podotkl dále bývalý pilot Williamsu a McLarenu v F1.

S ohledem na nejistoty týkající se konkurenceschopnosti Red Bullu od příští sezony, se rovněž hovoří o tom, že by se tým z Milton Keynes mohl rozhodnout opustit čtyřnásobný šampion Max Verstappen.

Nizozemec by si podle Montoyi mohl vyměnit místo s někým od Mercedesu, vzhledem k tomu, že má McLaren sestavu na několik let dopředu díky podepsaným jezdeckým smlouvám vyřešenou.

„Zbavil by se Toto (Wolff, šéf Mercedesu) Antonelliho, aby měl místo pro Maxe? Nebo by se zbavil George? Nevím, nakolik je tato možnost možná reálná. Avšak pokud by Max zamířil do Mercedesu, ten, kdo by kvůli němu odešel, by podle mého názoru přestoupil do Red Bullu,“ sdílel svůj názor vítěz šesti velkých cen.

„Může se ale stát i to, že si oba současné jezdce nechají a Maxe si nevezmou (v případě, že by byl volný). Vím, že Toto vloni po Maxovi zoufale toužil. Jestli to platí i letos? Tím si nejsem tak jistý,“ dodal Montoya.