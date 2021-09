Montoya: Norris už ví, že na to má

Pro Landa Norrise a tým McLaren to v Soči byla do jisté míry malá sportovní tragédie. Už už to vypadalo, že si Norris dojede pro své první vítězství v královně motorsportu, když před koncem začalo pršet. Norris zůstal na slickách a v závěru ztratil vedení ve prospěch Lewise Hamiltona.

Norris po závodě přiznal, že ho ztráta vítězství zdrtila. Juan Pablo Montoya nicméně věří, že mladý Brit získá na sebevědomí. Teď už totiž ví, že má na vedení a vítězství v závodech.

„Je to šílené, vím, jak moc musí být zklamaný, ale když se na to podíváte ze širšího pohledu – dokázal vést závod. Jasně, nevyhrál, ale má na svém kontě stupně vítězů, vedl většinu poslední velké ceny a neudělal žádné chyby. Myslím, že 90 % startovního pole by byla na takový počin pyšná.

Dokázal, že na to má. To je to hlavní. Je to právě to pozitivum, které by si z toho měl odnést,“ prohlásil kolumbijský závodník.

Montoyovi Norrisova zkušenost připomněla GP Brazílie 2001. Tehdy jako nováček ve svém monopostu od Williamsu na všechny zapůsobil svým nebojácným soubojem s Michaelem Schumacherem. Vypadalo to na báječný výsledek, pak byl ale vyřazen o kolo zpět jedoucím Josem Verstappenem (který tehdy závodil v barvách Arrowsu).

„Je to trochu jako tenkrát v Brazílii, kdy mě přejel Jos. Všichni si mysleli, kdovíjak nejsem vytočený, ale vlastně jsem byl i tak spokojený. Předjel jsem Michaela a vedl závod. V hlavě jsem si říkal, že to dokážu. Pokud v sebe zvládnete takto věřit, je to pak mnohem snazší,“ řekl Montoya.

Rodák z Bogoty chválí také tým McLaren jako celek. Postupně se mu daří dostávat na místa, kde dlouhá léta nebyl. Pomáhá prý i dobrá chemie mezi Norrisem a Danielem Ricciardem.