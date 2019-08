Montoya má větší šanci získat trojkorunu než Alonso, myslí si Pagenaud

Pagenaud má nyní hodně práce. Kromě závodění v IndyCar, kde je aktuálně na třetím místě, má také spoustu marketingových a mediálních povinností. Je to více či méně příjemná daň za vítězství v závodě Indy 500.

„Můj život se po vítězství v Indy 500 změnil,“ řekl Francouz, kterého cituje polský swiatwyscigow.pl.

„Mám velmi nabitý program a musel jsem reorganizovat svůj život, abych našel čas i na trénink a na soustředění se na závody.“

Na vítězství ve staré cihelně je Pagenaud hrdý. „Je to nejrychlejší závod na světě a také jeden z nejstarších – francouzský jezdec ho vyhrál naposledy před 99 lety. Asi 350 000 lidí ho vidělo živě a spousta dalších ho sledovala po celém světě v televizi.“

„Máme šanci vyhrát šampionát a já se budu snažit, abych ho vyhrál. Josef (Newgarden, pozn. redakce) má velmi dobrý tým a auto, ale nám také nechybí výkon. Rossi je silný a myslím, že se nakonec zapojí také Dixon. Boj bude mezi čtyřmi jezdci. V posledním závod se budou udělovat dvojité body, díky čemuž bude boj otevřenější.“

Pagenaud zavítal na velkou cenu formule 1, a tak nemohl nepadnout dotaz na Alonsa. Španělovi k zisku triple crown chybí právě vítězství v Indy 500.

Pagenaud vyhrál letos v Indy 500, ale má také zkušenosti z Le Mans, ve kterém závodil v letech 2008 až 2011 za Peugeot. V roce 2011 skončil druhý.

„Získal jsem v Le Mans druhé místo a pole position, takže tam mám nedokončenou práci. Chtěl bych se jednoho dne vrátit, ale jen s šancí na vítězství.“

Slavnou čtyřiadvacetihodinovku prý miluje. Současně připouští, že vyhrát Grand Prix Monaka by bylo výrazně těžší.

Větší šanci má Montoya

Blíže tak mají k triple crown Alonso a Montoya. Kolumbijský pilot vyhrál Indy 500 v letech 2000 a 2015 a v Monaku s Williamsem v roce 2003. Chybí mu tak jen Le Mans. Podle Pagenauda je Montoya stále stejně rychlý a podobný typ závodění mu jde.

„Musí být ve správný čas na správném místě,“ řekl Pagenaud o Montoyových šancích vyhrát Le Mans.

„Fernando se toho musí hodně naučit a musí být ve správném týmu, musí mít vhodný motor a týmové kolegy, aby mu pomohli.“

„Tony Kanaan potřeboval 13 let, aby vyhrál Indy 500. Tento závod je jen jednou ročně, má jen 500 mil. Je to osm zastávek, musíte mít dobré auto, dobrý tým a nemůžete udělat chybu v nastavení, protože když auto nejede dobře, zažijete noční můru. Kromě toho závodíte proti 32 soupeřům. Podle mého názoru je to nejobtížnější závod na světě.“

Triple crown vidíte na titulní fotografii. Zleva: vítěz 24 hodin Le Mans, vítěz Indy 500 a vítěz GP Monaka.

Foto: Getty Images