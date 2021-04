Montoya chválí Liberty Media. Líbí se mu nápad sprintových závodů

„Formule 1 je velmi zajímavá od doby, kdy přišla Liberty,“ řekl Montoya pro Motorsport.com.

„Došlo k mnoha změnám a upřímně, když jdete do paddocku, je šokující, o kolik je to v dnešní době přijeměnší než dříve.“

Montoya nebyl příliš konkrétní v tom, co myslí tím, že je to příjemnější. „Je to prostě hezčí, lidé jsou mnohem přátelštější. Je to mnohem hezčí místo. U IndyCaru si myslím, že loňské převzetí Rogerem (Penske, pozn. redakce) bylo opravdu dobré, zejména v pandemii. Pokud by tam Roger nebyl, byla by série vážně ohrožena. Roger má velkou vášeň pro IndyCar, Indy 500 a jeho tradice. Najde způsoby, jak udržovat tradice, ale současně to vylepšit.“

Rodák z Bogoty okomentoval také současné změny ve F1, které mají snížit rozdíly mezi týmy – rozpočtový strop, více času v aerodynamickém tunelu pro ty, kteří skončili v Poháru konstruktérů níže apod.

„Pokud to dokáží kontrolovat... Jsem si jistý, že lidé jako obvykle najdou mezery, ale postupem času se to zlepší. Špičkové týmy opravdu neměly žádný limit, dělají vše, co je třeba, aby zvítězily. Když budou všichni k sobě blíže, bude to pro show lepší. Věřím, že lepší týmy i tak vyhrají. Pokud lidem s nejlepšími nápady dáte polovinu času, pravděpodobně udělají ještě lepší práci, to je problém!“

Montoyovi se také líbí nápad sprintových závodů, které chce F1 letos vyzkoušet ve třech víkendech.

„Začnete si uvědomovat, že se pozornost lidí zmenšuje, takže nemůžete doufat, že si lidé sednou a dvě hodiny sledují jeden závod v televizi. Lidé jako my, kteří milují tento sport, to udělají, ale pro mladší generaci je to problém. Formule 1 mluví o sprintových závodech. Myslím, že je to cesta vpřed.“