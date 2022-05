Montoya by si pro Miami vsadil na Verstappena

Juan Pablo Montoya pochází z Kolumbie, ale dlouhodobě žije v USA, kde také roky závodil. Tento víkend se jede první ze dvou letošních závodů v USA. Kdo získá první vítězství v USA?

Montoya v rozhovoru pro Vegas Insider uvedl, že pokud bude pršet (a předpověď říká, že by v neděli mohlo), bude mít Verstappen výhodu a bude favoritem.

„Max by měl velkou výhodu. Vypadá to, že je na mokré trati velmi silný a cítí se dobře. Pokud bude sucho, pravděpodobně bych vsadil na Ferrari.“

Montoya pochválil Verstappena za jeho výkon v Imole a věří, že se začíná rozjíždět psychologická bitva o šampionát. Dvojnásobný vítěz Indy 500 zmínil Leclercův incident z Imoly, kde v souboji s Pérezem chyboval a přišel o pozice a body.

„Pokud se objeví Max Verstappen z Imoly, Ferrari a Leclerc budou mít problém ho porazit. Bude zajímavé sledovat, co Charles udělá po chybě z minulého týdne – jestli bude pokračovat v nasazení a všechno bude fungovat skvěle, nebo jestli půjde výkonnostně dolů, jen aby byl opatrný a neudělal chybu. Pokud to uděláte, dostanete se do špatné situace, protože si uberete výkonnost. Ledaže by k němu tým přišel a řekl mu: ‚Prostě tlač na pilu, nedělej si s tím starosti‘ – kdyby mu to řekli, mohl by ten závod ještě vyhrát.“

Montoya však řekl, že pro tento víkend sází spíše na Verstappena. „Kdybych byl sázkař, asi bych vsadil na Maxe. Zvláště s ohledem na počasí v Miami.“