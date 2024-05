Monako přineslo překvapivou podívanou, v hlavním závodě zvítězil O´Sullivan po startu z 15. místa

Zpočátku to vypadalo, že závodní víkend v Monaku by mohl být završením postupného zlepšování stáje Trident a konečně by mohl přijít úspěch i v hlavním závodě. V páteční kvalifikaci si totiž Richard Verschoor vybojoval své první pole position ve formuli 2 a Roman Staněk skončil jako šestý. Na tyto pozice se piloti italského týmu postavili dnes na startu hlavního závodu v ulicích Monte Carla.

Verschoora v první startovní řadě doplnil Martins. Do druhé řady se postavil Hadjar s Aronem. Colapito startoval vedle Staňka pátý. První desítku na startovním roštu doplnil Antonelli, Hauger, Bortoleto a včerejší vítěz Barnard.

Verschoor bezchybně odstartoval a ujal se vedení. Za něj se zařadil Hadjar, Aron, Colapito, Antonelli a Staněk. Start se naopak nepovedl Martinsovi. Ten se ihned po zhasnutí červených světel začal propadat do hloubi pole.

Stejně jako ve sprintu se i dnes zpočátku jezdilo bez předjíždění. Ani do boxů piloti obzvláště nepospíchali, takže to vypadalo, že nás čeká další nudný závod.

Že by přeci jen mohlo přijít nějaké drama, se začalo tušit kolem 20. kola, když Verschoor dával vědět svému týmu do vysílačky, že má problémy s motorem.

Po jednom zpomalení se mu potřebná rychlost vrátila, a vypadlo to, že by se na čele přeci jen mohl udržet. I když soupeři se nebezpečně blížili.

Ve 22. kole zamířil do boxů třetí Aron a o kolo později druhý Hadraj a Antonelli. Po výjezdu z boxů doposud nudné dění na trati ozvláštnila alespoň dvojice Premy, kdy Bearman svedl parádní souboj s Antonellim, který jel na čerstvých pneumatikách.

A to už mířil do boxů Verschoor. Jeho zastávka byla příliš pomalá, i tak se ale na trať dokázal vrátit před Hadjara i Arona. Ovšem pilot Camposu na něho začal na zahřátých pneumatikách ihned útočit. Verschoor se s využitím svých čtyřletých zkušeností úspěšně bránil, ale za bojující dvojicí se začal tvořit vláček pilotů. Když tak nakonec Hadjar Verschoora úspěšně předjel a ujal se virtuálního vedení v závodě, čekal na pilota Tridentu zástup dalších pilotů, dychtivých ho předjet. A to v čele s Aronem.

Jelikož se Verschoorovi znovu vrátily technické problémy, neměl situaci vůbec jednoduchou. Přesto za sebou zvládl Arona dlouho držet a stejně tak i Bearmana. Ale pak už se problémy s motorem začaly projevovat viditelněji, pilot Tridentu zpomalil, a začal ho předjíždět jeden pilot za druhým. Holandský závodník navíc obdržel pětisekundovou penalizaci za zkrácení trati a získání výhody.

A pak už Verschoor zamířil do boxů, kde ve vší frustraci odstavil svůj vůz. Sen o monackém vítězství se rozplynul.

Ve virtuálním vedení teď jezdil Hadjar, následovaný Aronem a Bearmanem. V čele však stále jezdila možná trochu opomíjená skupinka nestavějících pilotů Hauger, O´Sullivan, Martins, a Dürksen.

Když Hauger s Martinsem zajeli ke svým zastávkám, vrátili se za Bearmana, ale na čerstvých pneumatikách své pozice neudrželi.

V čele zbyl O´Sullivan. A dle výpočtu stáje ART by mohl dnes zvítězit, chtělo by to však safety car, kterému se ale dnes na trať nějak nechtělo…

Až tři kola před cílem zajel do boxů Dürksen. Ovšem při výjezdu na trať přehlédl Maloneyho, z boku do něj narazil a skončil ve zdi. Do závodu byl nasazen virtuální safety car…

O´Sullivan zvládl zahnout do boxové uličky těšně před jeho nasazením. Takže zastávka mu mohla být započítána jako legitimní. Po výměně pneumatik se tak vrátil na prázdnou trať a udržel si vedení v závodě!

Hadjar, který se již viděl jako vítěz Monaka, nevěřil vlastním očím. Ale jak mu bylo řečeno do sluchátek, tohle je prostě Monako. Pitol Camposu se snažil v posledním kole britského závodníka ještě dohnat, ale marně.

O ´Sullivan projel cílem jak první a zvítězil tak v hlavním závodě v Monaku. Též si tím zajistil své první vítězství ve formuli 2. A to po startu z 15. místa.

Formule 2 snad ještě nikdy nebyla svědky tak zuřícího pilota na druhém místě, jako byl dnes Hadjar. Třetí dojel Aron, který aktuálně vévodí šampionátu, dva body před Hadjarem…

Staněk projel cílem až jako šestnáctý

Výsledky