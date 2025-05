Monako má vlastní pravidla. Jezdce letos čekají dvě povinné zastávky v boxech

V Monaku se pojede povinně na dvě zastávky. Co to znamená a jaké to může mít důsledky?

Před pár lety se „páteční“ tréninky v Monaku jezdily ve čtvrtek. Nyní už tuto specialitu Monako nemá. Přesto je Monako v letošních sportovních pravidlech zmíněno celkem 13krát. Má totiž dvě výjimky.

Tou první je vzdálenost závodu, která je v Monaku kratší. K tomu se ještě dostaneme. Letošní novinkou a druhou hlavní výjimkou jsou zastávky v boxech.

Dvě povinné zastávky

Jezdec musí v závodě obvykle nasadit dvě různé směsi pneumatik, což vede k minimálně jedné zastávce. V Monaku ale chce F1 oživit tradiční nudu, a tak přišla s novinkou v podobě dvou zastávek. Klíčový je článek 30.5 Sportovních pravidel:

Pro závod v Monaku musí každý jezdec použít nejméně tři různé sady pneumatik (suché nebo mokré).

(suché nebo mokré). Pokud nebudou v závodě použity přechodné nebo mokré pneumatiky, tak musí jezdec použít alespoň dvě různé směsi slicků, z nichž jedna musí být z povinných suchých směsí (tvrdá nebo střední).

Pravidlo (první) platí pro závod na suchu i na mokru. Podle aktuálních předpovědí (středa odpoledne) nelze vyloučit přeháňky v pátek a v sobotu. V neděli by ale pršet nemělo.

Stále ale platí pravidlo o dvou směsích. Jezdec tak může nasadit třeba střední a dvakrát tvrdou nebo obráceně. Není potřeba nasadit všechny tři směsi.



V Monaku uvidíme znovu i směs C6

Foto: Pirelli

Týmy budou muset na závod myslet už od prvního tréninku. Jezdci mají k dispozici 13 sad slicků, které postupně odevzdávají. Před kvalifikací tak mají už jen 7 sad. Na běžných okruzích si chcete nechat alespoň tři sady středních a tvrdých – dvě potřebujete pro strategii s jednou zastávkou, ale samozřejmě musíte mít i nějaké náhradní pro případ defektu, safety caru apod.

V Monaku jdou jezdci do kvalifikace obvykle s jednou tvrdou, jednou střední a zbytek jsou měkké. Kvalifikace je zde naprosto klíčová, a tak chcete mít co největší zásobu měkkých pneumatik. Přestože je v Monaku opotřebení nízké, nová guma je nová guma!

Letos na to ale budou muset jít týmy jinak. Dvě střední a tvrdé (dohromady) samozřejmě nebudou stačit – tedy pokud nechcete v závodě nasadit i měkkou.

Alokace pneumatik bude stejná jako obvykle s jednou výjimkou – místo dvou sad pneumatik do mokra budou mít jezdci k dispozici tři.



Pneumatiky před závodem v Monaku v roce 2024.

Foto: Pirelli

Pokud jezdec nové pravidlo nesplní, bude diskvalifikován z výsledků závodu. Jedinou výjimkou je situace, kdy byl závod přerušen a už nebyl restartován. V takovém případě jezdec diskvalifikován nebude, ale k jeho výslednému času bude připočteno 30 až 60 sekund:

„(...) k uplynulému času jezdce, který během závodu nepoužil alespoň dvě specifikace pneumatik pro suché počasí, ačkoli to bylo požadováno, nebo který během závodu nepoužil alespoň tři sady pneumatik jakékoli specifikace, bude připočteno 30 sekund. Kromě toho bude k dosaženému času jezdce, který během závodu použil pouze jednu sadu pneumatik jakékoli specifikace, připočteno dalších 30 sekund.“

Proč a co se stane?

Velká cena Monaka by se dala bez problémů odjet bez zastávek v boxech – vlastně ještě snadněji než sprintový závod, který se jede na 100 km. Pro příklad nemusíme chodit moc daleko. Vloni jsme měli jen sedm klasických zastávek. Na startu totiž bourali jezdci Haasu a Pérez. Závod byl zastaven a většina jezdců přezula pod červenou vlajkou. Pak už do konce závodu nestavěli, což vedlo k tomu, že se pořadí na prvních deseti místech nezměnilo!

Také letos bude možné pod červenou vlajkou přezouvat. Teoreticky, pokud by byl závod dvakrát přerušen, může se opakovat loňský scénář, který byl do značné míry důvodem pro změnu pravidel.



Strategie v roce 2024

Foto: Pirelli

Monako nabízí kombinaci několika faktorů. Jedná se o trať, která je málo náročná na pneumatiky. Ale zase ne extrémně málo. Pokud byste v Monaku mohli kroužit po trati sami, byli byste se dvěma zastávkami v cíli dříve. Jenomže v Monaku se dá jen velmi obtížně předjíždět, takže i když má jezdec čerstvé pneumatiky a narazí na jezdce se starými pneumatikami, je těžké se před něj dostat. Po zastávce tak máte solidní šanci, že uvíznete v provozu. Dalším faktorem je samozřejmě i kratší délka závodu a v neposlední řadě hraje důležitou roli safety car.

Neznamená to však, že by pneumatiky nehrály v Monaku žádnou roli. Loňský rok byl extrémem, ale v jiných letech v Monaku funguje overcut – tedy opak běžnějšího undercutu. Jezdec zůstane na trati déle, teoreticky může využít volnější trať. Soupeř mezitím může uvíznout v provozu. To je i důvodem, proč lídr závodu někdy úmyslně jede na začátku prvního stintu pomaleji, aby se pole příliš neroztrhalo.

Obecně se toho ale kromě nehod v ulicích Monte Carla moc neděje. Jedna zastávka, extrémně obtížné předjíždění, jedna DRS. Je to obvykle nuda.

F1 se proto rozhodla změnit pravidla. Jezdci budou muset do boxů dvakrát. Uvidíme, k čemu to povede. Je ale dobré připomenout, že pravidla mluví o dvou zastávkách (nasazení tří sad), ale nestanovují žádná okna pro zastávky. Některé týmy ze středu pole mohou být v pokušení absolvovat obě zastávky hned na začátku závodu krátce po sobě. Vznikla by tím velká ztráta, kterou by ale vymazal případný výjezd safety caru. Tato varianta je spíše nepravděpodobná. Mnohem lákavější je opačný scénář – absolvovat obě zastávky během safety caru. Zajedete do boxů, nasadíte například měkkou, odjedete jedno nebo dvě kola a znovu zajedete do boxů třeba pro tvrdé pneumatiky.

Nový povrch

Přibližně polovina trati, konkrétně od 12. zatáčky po 3. zatáčku, byla nově pokryta asfaltem.

„Tento typ povrchu nepodporuje přilnavost pneumatik a mohl by vést k drolení, zejména v prvních několika trénincích,“ uvedlo Pirelli v tiskové zprávě. „Poté, jak se bude závodní trať gumovat, by se situace měla zlepšit, přičemž je třeba mít na paměti, že trať je na konci každého dne znovu otevřena pro silniční provoz.“

Kratší vzdálenost

Všechny ostatní závody se jezdí na 305 kilometrů. Nebo spíše 305+ km, protože je samozřejmě vždy nutné počet kol zaokrouhlit nahoru. V Monaku se ale jezdí na 260+ km. Jedná se o krátkou a pomalou trať. Pokud by měli jezdci odjet celou vzdálenost, tak by se patrně jen výjimečně podařilo splnit dvouhodinový limit závodu.

Dnes je závod vypsán na 78 kol s tím, že jedno kolo má délku 3,337 metrů. Pokud by se měla jet klasická vzdálenost, tak by bylo kol 92.

V roce 2021 jsme měli v Monaku čistý závod. Poprvé od roku 2006 nikdo neboural, nevyjel safety car, nepršelo, nebyly vyvěšeny červené vlajky. Závod trval 1 hodinu 38 minut a 56 sekund. Pokud by se jel na plnou vzdálenost, tak by do vypršení časového limitu chybělo jen několik minut. Ale čistý závod je v Monaku dost neobvyklý...

Kromě toho je to závod, který je už tak pro jezdce velmi náročný. Na okruhu není prakticky žádná rovinka. Chyba prakticky v jakékoliv zatáčce může znamenat konec v závodě.