Momentálně neexistuje situace, kdy by se daly použít pneumatiky do mokra, tvrdí Ocon

Esteban Ocon si během GP Nizozemska nedobrovolně vyzkoušel obutí do extrémního mokra. Podle Francouze jsou tyto pneumatiky momentálně nepoužitelné.

Jezdci stáje Alpine Pierre Gasly a Esteban Ocon prožili v Zandvoortu zcela opačné příběhy. Zatímco prvně jmenovaný se radoval ze třetí příčky, jeho týmový kolega se musel spokojit až s desátým místem poté, co mu tým nenaplánoval úplně ideální strategii.

Letošní závod v Zandvoortu ovlivnily dvě přeháňky, přičemž zejména ta druhá byla velmi silná. Přesto drtivá většina pilotů vsadila i v tomto případě na pneumatiky do přechodných podmínek. Výjimkou, nutno dodat nedobrovolnou, byl v tomto ohledu Esteban Ocon, jemuž tým Alpine v 61. kole nasadil obutí do extrémního mokra.

Ještě během závodu však bylo zřejmé, že s tímto rozhodnutím samotný závodník nesouhlasil. Ihned po výměně pneumatik týmu prostřednictvím rádiové komunikace vyčinil a prohlásil, že šlo o nejhorší možné rozhodnutí.

Alpine sice svému jezdci odpověděl, že se očekává velmi silný déšť, nicméně Ocon opáčil, že v takovém případě bude závod zastaven.

Následný vývoj dal za pravdu Oconovi. Jen chvíli poté, co déšť zesílil, havaroval Čou a byly vyvěšeny červené vlajky. Nebylo proto divu, že byl Francouz po závodě značně rozladěn. Vše navíc umocnila skutečnost, že Ocon zastavil o kolo později než většina soupeřů včetně kolegy Gaslyho, čímž ztratil spoustu pozic.

„Bohužel jsme si v závěru nechali utéct body. Nebyl jsem spokojený s volbou pneumatik do velkého mokra. Také jsme zajeli do boxů o jedno kolo později,” mrzelo Ocona, kterého cituje web Motorsport.com.

„Pneumatiky nebyly v garáži připravené na to, abych mohl zajet do boxů v kole, kdy jsem o to žádal. Musel jsem tedy zůstat na slickách, když bylo hodně mokro, a ztratil jsem pět pozic. Z šestého místa jsem se tak propadl na jedenácté,” popsal Francouz, podle jehož názoru jsou pneumatiky do extrémního mokra v současnosti prakticky k ničemu.

„V žádném okamžiku nejsou tyto pneumatiky lepší (než intermediálky, pozn. red.), protože jsou pomalejší. A když už nastanou podmínky, kdy by byly vhodné, tak se dostáváme do situace, kdy nejsou dobré podmínky pro řízení vozu F1,” shrnul 26letý závodník.