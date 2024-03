Momentálně jsme v procesu budování, tvrdí Hamilton

Ačkoliv pro Mercedes začal program v Bahrajnu nadějně, když jezdci německé stáje ovládli čtvrteční jízdy, nakonec úvodní víkend sezony pro německý tým nedopadl tak dobře. George Russell dojel pátý, jeho kolega Lewis Hamilton ještě o dvě příčky níž.

„Cítím se dobře, necítím se sklesle,“ řekl Hamilton podle Autosportu po závodě v Bahrajnu.

„Myslím, že v posledních letech jsme již takové problémy měli. Pak jsme strávili několik závodů tím, že jsme všechny ty problémy napravovali. Teď máme ale k dispozici základ, na kterém můžeme stavět. Jsme v procesu budování a myslím, že v tomto ohledu je náš tým skvělý,“ prohlásil seminásobný mistr světa.

Zmíněné problémy Hamiltona trápily především v první části Velké ceny Bahrajnu. Jakmile se z části vyřešily, Brit zrychlil.

„Chvílemi jsem měl jakoby vybitou baterii, kvůli čemuž jsem ztratil čas vůči vozům McLarenu. Několik kol jsem to opravoval, což zabralo dobrých deset kol a ztratil jsem tím spoustu sekund. Jakmile jsme vše vyřešili, snažil jsem se dohnat to, co jsme ztratili. I když se nám pak přehřívaly brzdy...,“ popsal Hamilton potíže, které ho potkaly.

„Kdybych se kvalifikoval lépe, pravděpodobně bych i s těmi problémy dojel pátý. Myslím si tedy, že kdybych vše odečetl, tak bych asi nebyl šíleně daleko za Ferrari. Pořád jsme třetí nejrychlejší tým,“ dodal pilot Mercedesu.