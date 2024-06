Moje účast v Le Mans? Již jsem byl některými týmy osloven, přiznává Verstappen

Trojnásobný mistr světa Max Verstappen se několikrát nechal slyšet, že by ho v budoucnu lákala účast v legendární 24hodinovce v Le Mans.

V kontextu blížícího se dalšího ročníku tohoto závodu, který odstartuje již tuto sobotu odpoledne, byl Verstappen dotázán, zda o této možnosti již s nějakým týmem ze světa vytrvalostních závodů hovořil.

„Samozřejmě, že vás určití lidé kontaktují, ale musí to přijít ve správný čas a správným způsobem," uvedl pilot Red Bullu, kterého cituje Autosport.

„S takovým rozhodnutím nechci spěchat. Navíc, u nových vozů (kategorie hypercar, pozn. red.) bude ještě minimálně rok či dva trvat, než se všechno lépe pochopí, protože nakonec je to stále o Balance of Performance, což je obtížné,“ poukázal Nizozemec na to, že tzv. systém handicapů BoP stále vyvolává kontroverze.

Na druhou stranu si již Verstappen dokáže představit, že by do závodu v Le Mans zasáhl ještě v době své aktivní kariéry v F1, čímž by ze současných pilotů napodobil Nika Hülkenberga a Fernanda Alonsa.

„To plně závisí na přípravě a na tom, zda se to podaří udělat dobrým způsobem, nebo ne. Samozřejmě nelze jet Le Mans a formuli 1 v jednom víkendu, ale pokud se to podaří dobře zkombinovat, pak si myslím, že by to šlo i během sezony F1," je přesvědčen Verstappen, který má také pochybnosti i ohledně váhového limitu.

V Le Mans je totiž důležitá i váha jezdce – na rozdíl od F1, kde je minimální váha jezdce stanovena na 80 kg a platí, že kdo je pod touto hranicí, je jeho vůz dovážen.

„S výbavou se totiž vyhoupnu na hranici 80 kg, zatímco někdo jiný může mít 55 či 60 kg. A to už je hodně. To se musí vyřešit, ale do budoucna bych tam rád závodil. Je to neuvěřitelná událost,“ dodal Verstappen.