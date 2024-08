Moje strategie v Zandvoortu nebyla ideální, tvrdí po dalším jedenáctém místě Hülkenberg

Pokud by letos některý ze závodníků benefitoval z nedávno zvažovaného rozšíření počtu bodujících, byl by to Nico Hülkenberg. Německý závodník totiž v patnácti letos odjetých závodech hned šestkrát dojel jedenáctý, tedy těsně za body. A totéž platilo v případě jezdce Haasu i v uplynulé velké ceně v Zandvoortu.

„Cítím se trochu zklamaný. Po velmi těžkém (začátku, pozn. red.) víkendu se nám vše podařilo celkem otočit. Po většinu závodu vše vypadalo velmi slibně, ale myslím, že jsme nezvolili správnou strategii,“ poznamenal Hülkenberg.

„V závěru měli Pierre (Gasly) a Fernando (Alonso) mnohem čerstvější pneumatiky, takže jsem s nimi nemohl bojovat. Je to škoda, protože teoreticky bylo možné získat jeden nebo dva body. Celkově jsme se ale během víkendu hodně posunuli,“ uzavřel německý pilot.

Zatímco Hülkenberg byl bodům v Nizozemsku na dostřel, jeho týmový kolega Kevin Magnussen k nim měl po celou dobu velké ceny pořádně daleko. Dánovi jistě nepomohl ani start z boxové uličky či výlet mimo trať v úvodu závodu a nakonec se musel smířit s až 18. pozicí.

„Kvůli startu z boxové uličky jsme věděli, že to bude těžký závod, což se i potvrdilo. V prvním nebo druhém kole jsem vyjel mimo dráhu, což mě stálo jednu pozici a pak jsem uvízl v provozu po první zastávce...Nemyslím si ale, že jsme měli špatné tempo. Doufejme, že další závody budou pro nás lepší,“ uvedl Magnussen.