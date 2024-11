Moje šance na zisk sedačky v F1 pro sezonu 2025 žijí, věří junior Red Bullu Hadjar

Již nyní je prakticky jisté, že v sezoně 2025 uvidíme v F1 minimálně pět jezdců, které můžeme považovat za úplné (Bortoleto, Antonelli, Doohan), či poloviční nováčky (Bearman, Lawson).

Tuto pětku by však rádi rozšířili i další. Mezi vážné kandidáty na postup do F1 se řadí i 20letý junior Red Bullu Isack Hadjar, jenž momentálně druhým rokem působí ve formuli 2.

Je nicméně jisté, že Hadjar, kterému v F2 nyní patří druhá příčka, k přestupu mezi elitu potřebuje i určitou shodu okolností.

Zaprvé potřebuje, aby Red Bull ukončil spolupráci s kritizovaným Sergiem Péreze, a zadruhé, aby nevyšly údajné snahy rakouského týmu se získáním služeb Franca Colapinta, jenž se zatím ve Williamsu ukazuje coby nečekaný nováček velmi dobře.

Zbývající tři místa u obou týmů Red Bull a RB totiž téměř jistě obsadí trojice Max Verstappen, Liam Lawson a Júki Cunoda.

„Řekl bych, že moje šance jsou přinejmenším živé,“ uvedl Hadjar, jehož slova cituje Autosport.

„Samozřejmě ale nezáleží jen na mně. V RB i v Red Bullu se toho děje hodně, takže se může stát cokoliv. Jsem ale dalším na řadě, to je prostě fakt. Nevím, jaká rozhodnutí přijmou, ale budu se snažit být pro příští rok připraven,“ nechal se slyšet francouzsko-alžírský závodník.

Hadjar rovněž věří, že by mu mohly pomoci výkony jeho stále ještě současných či čerstvě bývalých soupeřů z F2, kteří letos v F1 ukázaly, že mají dobrou výkonnost. To se týká třeba Colapinta, Lawsona či Bearmana.

„Ukazuje to, že naše generace je dobrá. Chvíli jsme měli za to, že hlavní jsou zkušenosti... Že nemůžete naskočit a porazit člověka, který má za sebou 10 let v F1. Ve skutečnosti ale můžete. Když jste rychlí, jste rychlí. Pomohli nám, když ukázali, co může vyprodukovat startovní rošt F2,“ poukázal Hadjar.