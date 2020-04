Moje práce ve F1: Závodní inženýr Kimiho Räikkönena

V novém seriálu, který přináší britský Autosport, vždy jedna z těchto osob představí svou práci. V prvním díle o své práci promluví závodní inženýr Kimiho Räikkönena Julien Simon-Chautemps z Alfy Romeo.

Moje práce je...

Jsem závodní inženýr. Mám na starosti Kimiho vůz. Pracuje se mnou skupina šesti inženýrů a šesti mechaniků. Jednoduše řečeno, jsem zodpovědný za to, že vůz pojede co nejrychleji.

Rozvrh mého závodního víkendu...

Na místo většinou přijíždíme ve středu, abychom byli připraveni ve čtvrtek vyrazit na trať. Den předem pošlou z továrny mechanikům nastavení vozu. Když pak dorazíme i my, poskytnu nějaké informace inženýrovi starajícímu se o pneumatiky.

Hned máme několik schůzek ohledně plánu s pneumatikami, strategie a nastavení. S našimi jezdci rovněž rozebíráme náš plán jízd, vysvětlujeme jim, co budeme dělat během každé páteční jízdy. Pak pošleme náš vůz k FIA (Mezinárodní automobilové federaci), kde si oni dělají svá měření a kontrolují, že vůz je v souladu s pravidly.

V pátek dorazíme na okruh velmi brzy na schůzku hodinu před prvním tréninkem na trati, kde se jen ujistíme, že všichni mají všechny potřebné informace ohledně našeho plánu jízd. Po prvním tréninku je brífink a po druhém několik delších schůzek. Páteční schůzky jsou velmi důležité. Když máme všechny informace z dvou tréninkových jízd, můžeme o tom mluvit a stanovit strategii pro zbytek víkendu, obzvlášť pro závod.

Sobota a neděle jsou velmi podobné, v sobotu ráno máme navíc jeden trénink. Před kvalifikací je další schůzka, kde mluvíme o přípravě pneumatik a co budeme dělat v každé jízdě. Po kvalifikaci si spolu sedneme ještě jednou a probereme, co jsme se naučili a určíme strategii pro závod, když víme, jaká je naše startovní pozice. V neděli ráno je ještě jedna schůzka.

Nejdůležitější věcí na mé práci je...

Možná vás to překvapí, ale nemyslím si, že je nejdůležitější být specialistou na techniku. Moje práce není o tom specializovat se na jednu oblast. Mám spoustu inženýrů, kteří pokrývají různé oblasti, takže potřebuji znát od všeho trochu, abych pochopil, co mi všichni říkají.

Nejdůležitější je podle mě být schopen komunikovat, mít dobré komunikační schopnosti, protože já sbírám informace a mluvím s různými lidmi: mechaniky, inženýry a šéfem týmu. Všechno jsou to rozdílní lidé a myslím, že nejdůležitější v této práci je schopnost fungovat mezi všemi těmito lidmi a z každého jednotlivce dostat to nejlepší.

Tři věci, bez kterých nemohu dělat svou práci...

První je můj notebook. Vždy je plný důležitých informací z různých oddělení.

Pak moje stopky, to je základ na startovním roštu. Poslední přípravy na závod jsou trochu jako vojenská operace: všechno musí být v pořádku a klíčové je načasování. I když to dělá i náš sportovní ředitel, musím dávat pozor na všechno, co se děje. Kdy nasadit pneumatiky, kdy jezdec musí sedět ve voze a podobně. Musím mít stopky, abych věděl, kolik máme času. Nemusím lidem říkat, co mají dělat, protože se to děje automaticky, musíme být ale velmi přesní a ujistit se, že jde všechno hladce.

Poslední věcí je staré dobré pero, vždy si musím dělat nějaké poznámky. Lidé, se kterými jsem v kontaktu... je to samozřejmě samotný jezdec, pak zřejmě můj výkonnostní inženýr. On sbírá všechna data a spolu mluvíme hlavně o nastavení vozu.

Když nejsem na trati...

Když se po závodě vrátíme zpět do továrny, strávíme jeden až dva dny analýzou uplynulého závodního víkendu. Díváme se na to, co jsme udělali špatně, co se nám povedlo a co jsme mohli udělat lépe. Nakonec vytváříme velkou zprávu, kde shromáždíme všechny informace. Část z toho pošleme jezdci a po těchto dvou dnech se začneme soustředit na další podnik.

Beze mě...

Bez závodního inženýra v podstatě tým nemůže fungovat. Je to poměrně důležitá pozice, trochu jako dirigent orchestru. Organizuji pracovní postupy skupiny lidí. Nejde o práci pro jednoho člověka, získávám informace od všech ostatních inženýrů, musím je koordinovat a říct ji, co mají udělat.

Formule 1 je...

Velmi náročná! Je to skvělý sport, chtěl jsem v ní působit už od dětství. Můj táta mě vzal do Monaka na můj první závod, když mi bylo osm let a stále si z toho pamatuji každý detail.

Co si vzpomínám, vždy jsem chtěl pracovat ve F1 jako inženýr. Rychle jsem pochopil, že nikdy nebudu pilotem, ale technické aspekty F1 mě vždy ohromovaly. Technická výzva je zde mimořádná. F1 vám ale vezme spoustu vašeho času. Mám mladou rodinu a cestování je velmi, velmi náročné. V televizi vždy vidíte ten půvab a lesk aut, ale není to tak vždy.

Formule 1 znamená spoustu práce, málo spánku a neustálý stres. Nechci, aby to vyznělo tak negativně, lidé ale musí pochopit, že v tomto světě není všechno tak růžové. Je to velmi náročné, ale také velmi zajímavé.

Foto: Getty Images / Charles Coates