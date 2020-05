Moje práce ve F1: Vedoucí PR oddělení u AlphaTauri

Každý tým formule 1 kromě závodníků tvoří spousta dalších členů. Od mechaniků přes inženýry, členy starající se o vážené hosty týmu až po šéfa stáje.

Všichni tito lidé vytváří celkový obraz týmu. Velký podíl na něm mají také členové oddělení komunikace s médii a veřejností, kteří světovým médiím, které se akreditují na velké ceny, poskytují možnost udělat rozhovor s jezdci nebo představiteli týmu.

Fabiana Valentiová je jednou z nejzkušenějších žen v této pozici. U týmu působí už od doby, kdy se stáj ještě jmenovala Minardi, než ji Dietrich Mateschitz koupil a udělal z ní nejprve Toro Rosso a od letošní sezóny stáj AlphaTauri.

Moje práce je...

Mám opravdu vysněnou práci. Jsem vedoucí PR oddělení u Scuderia AlphaTauri, cestují po celém světě a starám se o vše ohledně komunikace týmu.

Jsem velmi často první, s kým se okolní svět kontaktuje s týmem, jednou velkou skupinou jsou média. Starám se také o veškeré PR aktivity na trati i mimo ni.

Rozvrh mého závodního víkendu…

Jsem celkem zaneprázdněna staráním se o denní agendu jezdců a hlavního managementu. Být součástí PR a marketingového týmu je mnohem méně fyzicky náročné, než být součástí operačního týmu na trati, ale je to také docela stresující. Musíme zajistit, že program jezdců a managementu jde bez zdržení, jelikož ve F1 se každá minuta počítá.

Dorazíme na okruh a všichni máme snídani, ve stejnou dobu jako mechanici a inženýři. Když dosnídáme, hned kontroluji emaily, abych zjistila, zda má někdo nějaký nový požadavek, a pak se podívám, zda to dokážu přizpůsobit programu. Znovu to kontroluji, abych si byla jistá, že je všechno pod kontrolou. Vždy musíme mít připravený plán B.

Čtvrtek je brán jako den přípravy pilotů z technického pohledu a skutečný mediální den, protože je více času na rozhovory, PR a program pro fanoušky na trati. Od pátku, kdy se rozjedou volné tréninky, je čas pro tyto věci omezen, zatímco ve čtvrtek máme prostor pro otevřené i individuální rozhovory.

Je důležité poskytnout jezdce médiím také v době, kdy se jezdí na trati, takže každý den až do neděle po závodě máme určený čas pro média.

Nejdůležitější věcí na mé práci je…

Je to vztah s lidmi. Tento aspekt mám velmi ráda. Jsem velice společenský člověk a nedokážu si představit, že bych sama hodiny pracovala před mým počítačem. Uvnitř týmu mám ráda dobré vztahy s jezdci a členy týmu. Možná kvůli mému věku, a možná celkovému mému přístupu, mi říkají “závodní máma“.

Nakonec, trávím s nimi více času než se svou rodinou, takže se vždy snažím maximálně vycházet vstříc. I když někdy musím být neústupná a trvat na svém, chci také hodně naslouchat a vytvořit co nejhezčí prostředí.

Mám také ráda dobré vztahy mimo tým. Ráda poznávám nové lidi a ráda se starám o ty, které už znám, a přitom jsem při svém každodenním kontaktu s médii co nejprofesionálnější.

Moje motto je „musím mít důvod říct ne!“ Mám pocit, že to pomáhá, když opravdu musím říct „ne“, což je pro mě těžké, ale lidé to lépe přijmou.

Tři věci, bez kterých nemohu dělat svou práci…

První je můj počítač. Nosím ho všude, i na dovolenou. Nikdy nevíte, co se stane, chci mít vždy možnost reagovat!

Druhá: diktafon k nahrávání všech rozhovorů a otevřených setkání s médii. Ale ne proto, že chceme kontrolovat vše, co bylo řečeno. Nepřepisujeme všechno a nehlásíme to vedení. Naši jezdci mají dovoleno být sami sebou a říct, co si myslí, ale když dojde k nějaké kontroverzi, mám možnost zkontrolovat, co bylo skutečně řečeno, abych objasnila případné nedorozumění.

Kromě toho můžeme poskytnout materiály z otevřených setkání médiím, na které nezbylo místo, pokud to potřebují. Někdy se přistihnu, že znovu poslouchám zajímavé rozhovory, je to dobrý způsob, jak více poznat jezdce.

Třetí věcí je můj telefon. Hodně cestujeme po celém světě a lidé většinu času neví, kde jste, ale vždy vás mohou najít! Na trati je to každý den nezbytné. Nikdy ho nevypínám, chci, aby lidé mysleli, že jsem vždy k zastižení. Navíc jsem během roku často pryč a chci, aby mě rodina kdykoliv našla, ve dne i v noci.

Lidé, se kterými jsem vždy v kontaktu…

Samozřejmě jsou to moji kolegové z marketingového a PR oddělení, ale řekla bych každý v týmu. Celkem často mluvím s naším týmovým manažerem Grahamem Watsonem, ale také se závodními inženýry a také více s Danym Kvjatem, protože jsem i jeho tisková mluvčí.

Jsem také velmi blízko Franze Tosta (šéfa týmu) a kdykoliv na displeji telefonu vidím jeho jméno, přestanu dělat to, co dělám, abych co nejdříve odpověděla! Pak mám všechny své přátele a novináře. S některými z nich udržuji kontakt také mimo závodní okruh a čas od času s nimi ráda mluvím o osobních věcech, ne jen o práci.

Když nejsem na trati…

Pracuji v kanceláři v továrně, kde plánuji závodní týdny a starám se o vše, co je s továrnou spojeno.

Beze mě…

Nic se nezmění. Oddělení komunikace by bylo efektivní i beze mě, a to je něco, na co jsem velmi hrdá. Tým je týmem, když každý něco přináší do komunity a každý všechno ví.

Všichni jsme užiteční, ale pro dobrý výsledek naší práce není nikdo nezbytný. Jinak to prostě není správně. Nikdy byste neměli dostat tým do situace, že se všechno zastaví nebo se vyskytnou problémy, když tam nejste. To bych chtěla, kdybych byla můj šéf.

Formule 1 je...

Moje druhá rodina! Když jsem v práci, ať už na trati nebo v továrně, cítím se jako doma. A i když formule 1 nebyla v dětství mým snem, stala se mou vášní a důležitou součástí mého života. Formule 1 je návyková a zdá se, že se bez ní neobejdete. Mnoho lidí musí najít správnou motivaci jít každý den do práce, ale já musím říct, že ráno vstávám do práce šťastná. Mám štěstí a jsem poctěna, že mě život zavedl do F1.

Foto: Getty Images / Peter Fox