Moje práce ve F1: Traťová inženýrka paliv a maziv

Kromě zaměstnanců starajících se o samotný vůz na trati mají týmy také řadu odborníků, kteří se věnují výzkumu a vývoji ve snaze ještě více monopost zrychlit.

Mercedes formuli 1 dominuje posledních šest sezón, když od zavedení hybridních šestiválcových motorů s turbem v sezóně 2014 tým nenašel přemožitele v hodnocení jezdců i konstruktérů. Jedním z klíčů jeho úspěchu je i dlouhodobá spolupráce s Petronasem v oblasti paliv a maziv.

Absolventka chemického inženýrství Stephanie Traversová v roce 2018 uspěla v konkurenci 7000 dalších uchazečů a stala se traťovou inženýrkou paliv a maziv u Petronasu.

Moje práce je…

„Jako traťová inženýrka paliv a maziv poskytuji technickou podporu a analýzy týmu Mercedes formule 1. Během typického závodního víkendu to zahrnuje provedení analýz motorového oleje Petronas Syntium, oleje do převodovky Petronas Tutela a paliva Petronas Primax.

„Dělám analýzy, abychom se ujistili, že dodržujeme předpisy FIA (Mezinárodní automobilové federace) a také, abychom monitorovali celkový stav vozu v průběhu celého závodního víkendu.“

Rozvrh mého závodního víkendu…

„Můj typická závodní víkend začíná stavbou laboratoře, což zabere dva dny. Je to proto, že musíme zjistit, jestli se během transportu nepoškodilo vybavení, které používáme na trati, což je plynový chromatograf, spektrometr a viskozimetr.

„Kromě toho kontrolujeme také tekutiny, které jsme dostali, abychom se přesvědčili, že s nádobami nebylo během transportu neoprávněně manipulováno, a také abychom měli jistotu, že to bylo schváleno od FIA. Poté odeberu vzorky z paliva a motorového oleje a v přístrojích udělám jejich analýzu. Pak jsou připraveny na závodní víkend a tým pak tyto tekutiny může použít do vozu F1. Já pak pokračuji se stavbou zbytku laboratoře.

„V pátek jsme pak připraveni začít první trénink a celý závodní víkend. Před a po každém tréninku odebíráme vzorek, abychom zjistili opotřebení v té určité jízdě. Sledujeme nadměrné opotřebení, protože nadměrné není normální. Když na něco narazíme, spojíme se s inženýry Mercedesu.

„V pátek je to jen o zajištění toho, že vzorky odebrané před prvním volným tréninkem a na jeho konci jsou v pořádku. To samé platí i pro další tréninky. Kromě toho na konci každého dne jízd kontrolujeme také palivo v palivové nádrži.

„Je to jen pro ujištění, že v novém palivu, které použijeme, nejsou žádné nesrovnalosti. Je to jen další kontrola, abychom si byli jisti, že dodržujeme předpisy FIA.“

Nejdůležitější věcí na mé práci je…

„Zajistit spolupráci s týmem a před a po každém tréninku odebrat vzorky, abychom měli jistotu, že dodržujeme předpisy FIA. Pomocí našeho plynového chromatografu, viskozimetru a spektrometru provádíme nezbytnou analýzu a podporujeme tým.“

Tři věci, bez kterých nemohu dělat svou práci…

„První je plynový chromatograf, který se využívá při analýze paliva. Je to podobné otisku prstu, takže odebereme vzorek paliva, analyzujeme ho v přístroji a dostaneme sadu krajních hodnot. Ty sady musí odpovídat schváleným vzorkům FIA, musí být na 100 % stejné. Existují určité tolerance, ale jsou extrémně malé, takže vždy zajišťujeme, abychom dodržovali předpisy.

„Druhý přístroj, který používám, je viskozimetr. Využívá se k měření viskozity motorového oleje. Musíme být v určitém rozmezí, které jsme určili pro optimální výkon, to vám ale bohužel nemohu prozradit.

„A nakonec spektrometr, což je přístroj k analýze oleje do motoru a převodovky. Tento přístroj pracuje tak, že vytvoří rozdíl potenciálů mezi elektrodou a elektrickým kotoučem a tento rozdíl vytvoří jiskru. Motorový olej se potom otáčí na elektrodovém kotouči, zapálí se a plamen zachytí vysokorychlostní kamera. Stroj pak zaznamená intenzitu různých barev a to mi řekne množství každého jednotlivého prvku, který je v tom určitém vzorku.

„Například, pokud by v tom vzorku byla měď, viděla bych modrozelený plamen. Intenzita toho plamene je měřena přístrojem, výsledek pak analyzuji a předám týmu.“

Lidé, se kterými jsem vždy v kontaktu…

„Neustále jsem v kontaktu s členy týmu. A jako traťovou inženýrku paliv a maziv u Petronasu mou práci podporuje velký tým vědců a inženýrů Petronasu z celého světa.

„Směsi se dělají ve Výzkumném a technologickém centru Petronas v Turíně. Mezi mnou a mými kolegy, kteří vyrábějí směsi, je otevřená komunikace. A když jsem v Turíně, vždy jdu do výzkumného centra, abych se podívala, na čem pracují. Poznatky z práce, kterou dělám na trati, se používají pro výrobu paliv a maziv pro silniční provoz, takže mezi mnou a mými kolegy z Petronasu je vždy otevřená komunikace.“

Když nejsem na trati…

„Mezi každým závodem se vždy starám o logistiku. Kontroluji, kde se zrovna nachází palivo při cestě na další závod a zajišťuji, aby všechno šlo podle plánu. Kromě toho neustále plánujeme a připravujeme se na další závodní víkendy.“

Beze mě…

„Jsou tu dva traťový inženýři paliv a maziv. Na každém závodě pracuji se svým kolegou En Dem a zajišťujeme, aby se mohla za každé situace udělat analýza a můžeme týmu poskytnout technickou podporu.

„Pokud by tu nebyla taková pozice, tak by během typického závodního víkendu bylo pro tým obtížné analyzovat olej v motoru a v převodovce a tyto vzorky by musely být odeslány do továrny Mercedesu.“

Formule 1 je...

„Formule 1 je odvětví, ve kterém jsem vždy chtěla pracovat. Když jsem vyrůstala, sledovala jsem závody se svým tátou a na některé závody jsem cestovala s přáteli. Vždy jsem usilovala, abych tady jednoho dne pracovala. Studovala jsem s cílem stát se traťovou inženýrkou paliv a maziv.

„Naštěstí předměty, které mě ve škole bavily, se shodovaly s těmi, které jsem potřebovala k dosažení této práce. Pak jsem se zapojila do celosvětového hledání talentů, které pořádal Petronas. To bylo zahájeno v roce 2018 za účelem nalezení traťového inženýra paliv a maziv a bylo v něm přes 7000 uchazečů.

„Byla jsem úspěšná v dosažení něčeho, o čem jsem snila od mala. Formule 1 je sportem, který jsem vždy sledovala a je to moje vášeň.“

Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team