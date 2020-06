Moje práce ve F1: Šéfmechanik týmu Haas

Britský portál Autosport nabízí ve svém seriálu o povoláních ve formuli 1 pohled na práci hlavního mechanika amerického týmu Haas.

Bez nadsázky lze říct, že nebýt mechaniků, monopost formule 1 by během víkendu nevyjel z garáže. Mechanici kromě toho, že musí co nejrychleji svého pilota obsloužit během zastávky v boxech, mají během celého víkendu spoustu dalších úkolů. A jejich práce zdaleka nekončí po dojetí do cíle. Mechanici v neděli po závodě rozebírají zázemí týmu, garáž a samotný vůz, aby mohl být přepraven do továrny nebo přímo do dějiště dalšího závodu.

A Scott jako hlavní mechanik týmu veškeré tyto operace koordinuje a řídí. Svou kariéru začal u týmu Arden a k týmu Haas se připojil už v první sezóně americké stáje ve formuli 1 v roce 2015. Z mechanika číslo 2 se posunul v roce 2016 na prvního mechanika a po působení v pozici vedoucího podpory závodního týmu začal v říjnu 2018 pracovat na své současné pozici jako šéfmechanik.

Moje práce je…

„Jsem hlavním mechanikem u týmu Haas F1. Především jsem tam, abych podporoval mechaniky a předával jim informace shora. Začíná to týmem konstruktérů, věděckého a výkonnostního týmu, který máme. A přes technického koordinátora a závodní inženýry se informace dostanou ke mně. Já dohlížím na postavení auta pro každou část víkendu a starám se o procesy během víkendu.

„Jak se vyvíjí moje kariéra, dělám stále méně a méně práce na autě. Přesto miluji práci s auty. Myslím, že většina mechaniků, které zaměstnáváme, si opravdu užívá práci s auty, obzvlášť s vozy formule 1. Pokud je nehoda nebo problém, snažím se pomoci, většinou jsou ale mechanici radši, když je jen podporuji a nestojím jim v cestě.

„Moje současná pozice je více o řízení lidí a vypořádání se s dobrými a špatnými situacemi. Někdy je to složitější, než se jen starat o vůz formule 1. Kluci, kteří pracují na autě, jsou velmi často pod velkým tlakem. Jsou daleko od domova a občas může být náročnější motivovat je a udržet v nich to nadšení.“

Rozvrh mého závodního víkendu…

„Mechanici na trať obvykle dorazí v úterý odpoledne, aby technikům pomohli dokončit stavbu garáže. Ve středu se začíná stavět auto. Obecně je vše na poslední chvíli, abychom v přípravách na závod dali co nejvíce prostoru vývoji, což znamená, že ve středu ráno máme schůzku o stavbě auta. Na té jsou závodní inženýři, technický koordinátor a inženýrka kolem spolehlivosti.

„Tato schůzka podrobně popisuje, jak bude vůz připraven na nadcházející závod. Dostaneme při ní všechny informace pro páteční ranní trénink, takže můžeme začít se stavbou vozu. Mnoho lidí si to neuvědomuje, ale od dodavatele nedostaneme motor a další části pohonné jednotky dříve než ve středu odpoledne, takže až do čtvrtka nemáme kompletní vůz.

„Čtvrtek je dnem přejímek, takže vůz musí být postaven na určitou úroveň. Nemusí být nutně připraven, aby mohl vyjet na trať, ale musí na něm být možné udělat kontroly správnosti po stránce bezpečnosti a výkonnosti. Uděláme také trénink zastávek v boxech a když je vůz kompletně hotový, opouštíme okruh.

„Snažíme se nenechávat všechno na pátek ráno. Před prvním tréninkem máme tři hodiny, ale v pátek ráno může nastat tolik problémů, takže ve čtvrtek večer, než opustíme okruh, musí být vůz připraven. Než začnou jízdy na trati, musíme připravit systémy vozu na nastartování. To zahrnuje na dálku zahřívané součástí vozu a, jakmile se teplota ustálí, udržovat ji na správných hodnotách.

„Pak následuje celá řada procesů. Nastartujeme vůz a dokončíme všechny kontroly systémů. Jedním z klíčových faktorů naší skupiny je být včas připraven. Nemůžeme říct ‚nebojte, zvládneme to během následujících pěti minut‘, protože tím ztratíme drahocenný čas na trati. A ten je důležitý, protože čas na trati v pátek je klíčový pro dobrý víkend.

„V sobotu ráno je to stejné, jen auto je trochu jiné. V pátek večer ho z našeho testovacího vozu přeměníme na závodní auto. Na vůz jdou komponenty zapečetěné FIA, děláme spoustu věcí na nastavení a změny ve specifikaci, ať je to aero nebo chlazení, které jsme objevili během pátečních jízd. Když pak v sobotu ráno vyjedeme na trať, je to skutečně náš závodní vůz, protože mezi třetím tréninkem a kvalifikací je velmi málo času a po poslední sobotní jízdě (kvalifikaci) jdou vozy do parc ferme.

Foto: Getty Images / Mark Thompson

„Neděle je pro mechaniky hlavně o zastávkách v boxech. Během týdne je hodně nacvičujeme. Poprvé ve čtvrtek, další jsou v pátek, v sobotu, v neděli ráno a během volných tréninků. Jakmile jsme na roštu, máme 40 minut do startu. Probíhají další systémové kontroly, které provádí výkonnostní a datoví inženýři. Většina z nich se týká spolehlivosti, protože jsme velmi omezení v tom, co můžeme vyměnit. Teplota vozu je stabilní a monitorujeme ji. Některé komponenty chladíme, jiné zahříváme.

„Jezdci mají svou rutinu. Jdou si vyslechnout státní hymnu, vrátí se a my je připoutáme do auta. Každý se snaží být co nejklidnější. Před startem závodu je pak odpočet času a musíme udělat ještě určité úkony, než vypustíme vozy do závodu.

„Když jde všechno podle plánu, auta skončí někde u stupňů vítězů, což znamená parc ferme. Projdou technickými přejímkami a jakmile jsou hotové a všichni jsou spokojení, auta nám vrátí. Mezitím diváci odejdou domů, nás ale stále čeká sedm osm hodin práce. V podstatě rozebereme auto, vrátíme pohonnou jednotku dodavateli a všechno zabalíme. Jakmile je to hotovo a garáž je prázdná, vrátíme se na hotel a dáme si pivo.“

Nejdůležitější věcí na mé práci je…

„Myslím, že zajistit, aby byly co nejúčinnějším způsobem předány všechny informace. Správně postavit vůz je velmi důležité. Zdá se to být jasné, ale musím se přesvědčit, že je na autě správná specifikace dílu, může to udělat velký rozdíl. Pokud máte na voze špatnou verzi brzdové soustavy nebo nějakého aerodynamického dílu ze stovek různých variant dílů, které dáváme na vůz, pak jsou všechna vaše data zničena. Proto je důležité věnovat pozornost detailům týkajících se mechanické stránky a přípravy vozu.

„Jak jsem ale zjistil v této řídící roli, důležité je lidi motivovat. Když máte skupinu lidí, kteří jsou motivovaní a dělají to s radostí, dochází k mnohem menšímu množství chyb. Pokud jsou lidé zaměstnaní a připraveni bojovat, moje práce je mnohem jednodušší.“

Tři věci, bez kterých nemohu dělat svou práci…

„Může to znít strašně nazývat lidi věcmi, ale bez mechaniků, se kterými pracuji, bych nemohl splnit své povinnosti. Snažím se jim poskytovat informace a neustále je motivovat. Pro mě jsou nejdůležitějším článkem při přípravě auta.

„Další věc je pravděpodobně jasná, je to můj laptop. Informace se po celém světě přenáší elektronicky, máme lidi v Itálii, v Americe, ve Velké Británii a máme lidi na trati, komunikace je zásadní.

„Třetí věcí by bylo… je snadné říct desítka klíč nebo utahovací pistole, myslím ale, že je to obtížnější. Myslím, že věci, které potřebujete, jsou více věci jako nadšení. Pokud nedokážete udržet hlavu nahoře a dívat se dopředu, bude to pro vás velmi obtížné.“

Lidé, se kterými jsem vždy v kontaktu…

„Samozřejmě mechanici. Všechen čas trávím s nimi v garáži, podporuji je a doslova se snažím zajistit, aby odvedli tu nejlepší možnou práci. Hodně také komunikuji s technickým koordinátorem, který přináší všechny inženýrské projekty, specifikace pro stavbu vozu atd.“

„Máme také inženýrku spolehlivosti. Ona ví o všem, co se děje na trati a v továrně a zajišťuje, aby nám neuniklo nic, co by se týkalo problémů z minulosti a možných problémů v tomto a dalších závodech.“

Když nejsem na trati…

„Mám dvě dcery, takže ty zaberou dost času. Jsem fanouškem motorsportu a závodů, takže mám různé aktivity, které s tím souvisí. Během sezóny je ale náročnější najít si čas na své koníčky. Když se vrátím ze závodu, mám obvykle volný jen jeden víkend. Poslední věc, kterou bych měl dělat, je jet znovu závodit. Čím je sezóna komplikovanější a delší, tím méně závodní tým dělá v továrně. Provozně se spoléháme na lidi v továrně.

„Když jedeme evropskou část sezóny a máme možnost přepravit šasi a hlavní komponenty zpátky do dílny kamionem, jdeme mezi závody do dílny a trávíme tam pár dní. Opravujeme vybavení boxů nebo trénujeme zastávky. Během zámořských závodů je ale obtížné poslat spoustu nákladu zpátky. Některé věci posíláme zpět na servis, ale spoléháme na továrnu a kluky, kteří se o to postarají.“

Beze mě…

„Myslím, že bez hlavního mechanika by byla horší struktura a menší informační tok. Určitě potřebujete spojovníka pro tým. Sami kluci jsou velmi zaneprázdnění.

„Často potřebují informace okamžitě a mám pocit, že v této pozici jsem se stal takovým spojovníkem všeho a mistrem ničeho. Mám přehled o tom, co se děje s auty a myslím, že bez takové pozice by všichni tvrdě pracovali na své individuální části, ale ne nutně s ohledem na celkovou situaci.“

Formule 1 je…

„F1 je vrcholem motorsportu. Ačkoliv mám auta rád, tak miluji technologie a závodění. Když dáte tyto dvě věci dohromady, je to formule 1. A to dělá ten sport tak fascinujícím.“

Foto: Getty Images / Charles Coates