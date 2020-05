Moje práce ve F1: Manažer výrobce závodních přileb

Prostředí formule 1 nabízí velké množství různých pracovních pozic. Od mechaniků přes inženýry, manažery jezdců až po lidi starající se o sponzory, svět F1 je plný různých pracovních míst.

Ve druhém díle, který přináší britský Autosport, se zaměříme na práci manažera výrobce závodních přileb značky Bell Michaela Aumenta.

Moje práce je...

Jsem závodní manažer Bell Helmets, pracuji s jezdci formule 1. Mým úkolem je připravit helmy pro všechny naše jezdce a pokusit se najít nové jezdce, kteří chtějí ve formuli 1 používat helmy značky Bell. Tento rok pracujeme s Lewisem Hamiltonem, Landem Norrisem, Kimim Räikkönenem, Antoniem Giovinazzim, Georgem Russellem, Nicholasem Latifim, Romainem Grosjeanem, Kevinem Magnussenem, Estebanem Oconem, Charlesem Leclercem a Sergiem Pérezem.

Úzce spolupracujeme s jezdci na individuální úrovni, abychom jim poskytli to nejlepší chlazení a viditelnost. Navíc spolupracujeme s týmy, vždy se snažíme vylepšit aerodynamický balíček a zrychlit vůz, dokonce i pomocí malých křidélek na helmě. Spolu s inženýry dokonce můžeme vyvinout nějaké aero díly.

Rozvrh mého závodního víkendu...

Domov obvykle opouštím ve středu večer, abych byl ve čtvrtek brzy ráno už na trati. Většinou s sebou vozím až osm helem pilotů, které nemůžeme z různých důvodů na okruh poslat s jejich týmy.

Mým prvním úkolem je připravit všechny helmy pro víkend. Běžně připravuji pro každého pilota dvě helmy pro suché počasí a jednu do deště. Když předpověď říká, že bude deštivý víkend, udělám to obráceně. Dvě helmy do sucha mají odlišné hledí, jedno z nich je tmavé. Například v Barceloně, když je slunce velmi nízko, tak s normálním hledím nemůžete pořádně vidět trať.

Každý den přicházím na okruh dvě hodiny před začátkem první jízdy, abych mohl pomoci odstranit jakýkoliv problém, který se objeví. Po každé části vyčistím všechny helmy, usuším je a pokud je to potřeba, vyměním přívody vzduchu a aero díly. Někdy na nich může být spousta prachu.

Hned po kvalifikaci začínám připravovat helmy pro závod. Před závodem musím mít dvě helmy stejné specifikace, abychom je mohli okamžitě vyměnit, pokud by byl nějaký problém třeba s vysílačkou nebo systémem na pití.

Když závod skončí, znovu vyčistím všechny helmy a jsou okamžitě připravené pro další víkend. Každý druhý závod vyměním jednu ze tří jezdcových závodních přileb.

Nejdůležitější věcí na mé práci je...

Vždy mít odpověď. Když mi jezdec zavolá a řekne, že má problém nebo něco potřebuje, musím mít okamžitě řešení. Jakmile zavolá, nemůžete ztrácet čas tím, že budete deset patnáct minut přemýšlet. Musím mít okamžitě řešení.

Považuji to za svou silnou stránku. Když mi jezdec nebo jeho fyzioterapeut zavolá a řekne mi, že něco potřebuje, vždy okamžitě vím, co udělám. Když ten člověk například chce lepší větrání, mám přístroje pro jeho zlepšení. Znám všechny specifikace přileb svých jezdců. Takže mohu hned jít a opravit to.

Tři věci, bez kterých nemohu dělat svou práci...

První z nich je můj klíč na hledí. Jedna strana je pro šroubování hledí a druhá pro jeho utažení nebo povolení. Druhý nejdůležitější nástroj jsou nůžky. Někdy musíme páskou uzavřít některé přívody vzduchu, takže u sebe musím mít neustále nůžky. A třetí je sada slíd. Pokud je pilot potřebuje, měl by je okamžitě dostat. Takže s sebou vždy nějaké nosím.

Lidé, se kterými jsem vždy v kontaktu...

Jezdci a jejich fyzioterapeuti. Je velmi důležité mít přímé propojení. Upřednostňuji také mluvit přímo s jezdcem, protože vždy přesně ví, v čem je problém a já vždy vím, jak mu mohu pomoci. Občas pracujeme také s jejich fyzioterapeuty, ale ti vám vždy nemohou dát zpětnou vazbu, kterou potřebujete.

Když nejsem na trati...

Hodně pracuji v továrně. Před každým závodem připravuji všechny hledí a slídy. Jsem ale také zapojen do výzkumu a vývoje, pracuji přímo s inženýry na zlepšení našich přileb. V dnešní době je důležité mít lehké přilby kvůli vyšší rychlosti v zatáčkách a přetížením. Naše nová helma váží jen 1,3 kilogramu. To je velmi málo, je to nesmírně důležité.

Beze mě...

Každý je nahraditelný. Myslím, že dělám dobrou práci pro Bell a naše jezdce. Mám svou práci rád, vždy dělám maximum. Jednou z oblíbených výzev je pracovat s novými jezdci. Chcete, aby byli spokojeni s vaší prací a cítili se dobře hned, jak s vámi začnou pracovat. A myslím, že když se jezdců zeptáte na mě a mou práci, dostanete spoustu pozitivních odpovědí, protože se vždy snažím odvést maximum.

Formule 1 je...

Perfektní. Ale není to dovolená. Myslím, že spousta lidí, kteří nejsou z tohoto světa, by chtělo mít mou práci, ale to není jen práce. Je to spousta zodpovědnosti a obětování. Je těžké pracovat ve F1, protože vám to vezme téměř veškerý váš čas. Moje rodina mě vidí 30 až 50 dní za rok.

Je to úžasný svět, miluji to, ale zároveň je to těžké. Lidi z F1 vidím častěji než svého syna. A když jsem doma, snažím se veškerý svůj volný čas strávit s ním. Mám ale rád i motorsport a lidi z F1, to je svým způsobem také moje rodina.

Foto: Getty Images / Charles Coates