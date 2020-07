Moje práce ve F1: Kondiční trenér Carlose Sainze Jr.

Britský portál Autosport se ve svém seriálu zaměřuje na představení práce lidí, kteří se během víkendu formule 1 neobjevují často v objektivech kamer, ale pracují spíše v pozadí. Jejich pozice však není o nic méně důležitá.

Rupert Manwaring je důležitým člověkem pro Carlose Sainze Jr. u McLarenu. Kromě toho, že je jeho kondičním trenérem a stará se tak o fyzickou přípravu španělského pilota, zastává i řadu dalších funkcí a je v podstatě pro Sainze Jr. pravou rukou.

Moje práce je…

„Jsem kondiční a výkonnostní trenér Carlose Sainze Jr. Zajišťuji, aby byl co nejlépe připraven po mentální a fyzické stránce pokaždé, když nastupuje do auta. Je to celkem obsáhlá pozice. Zahrnuje věci jako fyzický trénink, výživu, sportovní terapii a to, aby byl fit. Je to ale také o zvládání drobných starostí, které se mohou občas objevit. Jsem pro něj něco jako pravá ruka.

„Pracujeme spolu od konce roku 2015, takže ho celkem dobře znám. Vím, co na něj jako závodníka funguje, ačkoliv se stále učím. Snažím se mu vytvářet správnou atmosféru a prostředí kolem něj a zajistit, že je mentálně a fyzicky připraven odvést maximum.“

Rozvrh mého závodního víkendu…

„Na trať normálně přijíždíme ve čtvrtek. Carlos je poměrně zaneprázdněn schůzkami s inženýry a má také mediální a marketingové povinnosti. Mým úkolem je spojit se s týmem, připravit jeho místnost tak, jak oba pro víkend potřebujeme. Je tam spousta drobných úkolů, co se týče jeho oblečení nebo výbavy.

„Nějaký čas strávím také v kuchyni, abych se ujistil, že jeho jídelníček pro celý víkend je připraven. Občas přijedete na závod a některé potraviny nejsou dostupné, takže bychom se mohli trochu odchýlit od našich běžných jídel, ale snažíme se držet tradičních a normálních věcí, aby nebyl překvapen. Pak kontroluji jeho rozvrh s PR týmem a ujišťuji se, že máme čas, který potřebujeme.

„V pátek stavíme náš program kolem prvního a druhého volného tréninku. Ráno, když dorazíme na okruh, absolvujeme rozcvičku na mobilitu, abychom se ujistili, že je všechno v pořádku a cítí se dobře. Pak přichází na řadu jeho jídelníček. Před prvním a druhým tréninkem děláme kompletní rozcvičku. Po prvním tréninku má svačinu a pak volno. Zatímco on má schůzky, já připravuji věci na druhý trénink.

„Pak je druhý trénink. On (Sainz Jr.) byl o tom víkendu v autě poprvé a pokud šlo vše dobře, odjel spoustu kol. V pátek večer proto může následovat sportovní masáž a znovu se podíváme na to, jestli má nějaké zranění nebo ho třeba něco bolí.“

„V sobotu začínáme trochu později. Odcházíme spolu z hotelu a velmi lehce si zacvičíme, protože nechceme plýtvat energií. Je to spíše o tom ujistit se, že je tělo na tom dobře a je připravené na náročný den s kvalifikací. Všechno je naplánované do minuty, aby to byla rutina a on se mohl soustředit opravdu jen na to, na co musí. Součástí mé práce je zbavit ho zbytečného stresu a myšlenek, které by jej mohly rozptylovat.

„Jak víte, kvalifikace je pro jezdce poměrně stresující částí víkendu. V sobotu večer je proto čas na vyčištění mysli. V sobotu večer si můžeme dát nějaké trochu větší jídlo, aby se pořádně najedl pro další den.

„Neděle ráno. Znovu check in, trochu delší rozcvička. Můžeme trochu mluvit o závodě, jak se cítí fyzicky a psychicky, to záleží na výsledku kvalifikace. Nepůjdu moc do detailů, ale je to o tom, aby se soustředil na závod. Pak už následují poslední předstartovní přípravy. Jak se blíží samotný závod, více se zaměřujeme na výživu a hydrataci. To se může měnit v závislosti na tom, na jakém závodě jsme.

„Například v Singapuru to hraje větší roli. Tam můžeme mít prostor pro ledovou koupel, kterou Carlos miluje, aby se co nejvíce snížila teplota jeho těla. Pak následuje normální rozcvička, což je trocha boxu, cviky na reflexy, protažení a aktivace krčního svalstva. A pak jdeme na rošt. Trochu času můžeme mít poté, co přijede na rošt a vystoupí z auta, kde znovu může následovat zahřátí. Během těch pěti minut můžeme znovu vyzkoušet jeho reflexy, ale pokud šlo do té doby vše podle plánu, je relativně připraven nasednout do auta a dělat svou práci.

„A pak je neděle večer… nejprve se podíváme, jak probíhal závod, než se rozhodneme pro plány na večer. Někdy to může být rychlá cesta na letiště, jindy klidná večeře s inženýry na oslavu dobrého výsledku.“

Nejdůležitější věcí na mé práci je…

„Řekl bych, že nejdůležitější je, aby měl pilot čistou hlavu. Je to o zajištění, aby byl pilot ve správném rozpoložení, aby mohl dělat svou práci. Důležité jsou pochopitelně všechny fyzické prvky, to je základ. Když na to ale přijde, tak sebejistý spokojený pilot si pravděpodobněji povede lépe.“

Tři věci, bez kterých nemohu dělat svou práci…

„Začnu s programem. Je to velmi důležitá věc, protože opravdu řídí víkend. Všichni se na něj musí soustředit. Druhou věcí je prostor. Některé paddocky jsou menší než jiné, my si ale musíme najít trochu místa pro rozcvičku a mít také místnost, kam může jít a vyčistit svou mysl.

„A jako třetí věc bych řekl opravdu dobře zásobovaný cateringový tým na trati. Strava je pro celou řadu důvodů pochopitelně důležitá a když máte dobrý catering – a u McLarenu na to máme štěstí – pomáhá to také pilota udržet spokojeného a připraveného pro každou část víkendu, které se musí zúčastnit.“

Lidé, se kterými jsem vždy v kontaktu…

„První je Carlosův manažer Carlos Onoro. Pracujeme na všem, co se týká Carlosova programu a všech Carlosových povinnostech během závodního víkendu.

„Pak je tu Charlotte Seftonová, která Carlosovi pomáhá po stránce komunikace. Vždy s ní rozebírám Carlosův plán, občas jí pomáhám zajistit, aby byl Carlos co nejlépe připraven na určité schůzky. Nebo mi ona pomáhá v některých dalších záležitostech, jako že má na přehlídku jezdců Carlos připravenu svou lahev na pití. A třetím je Carlosův závodní inženýr. Abych lépe pochopil, jak se vyvíjí víkend z pohledu pilota.“

Když nejsem na trati…

„Mezi závody jsme ve Velké Británii. Carlos i já bydlíme celkem blízko továrny. Carlos má v továrně schůzky s inženýry a jezdí na simulátoru. Spolu pak trávíme asi čtyři dny pořádného tréninkového kempu. Je to přizpůsobeno tomu, co ho čeká za závod a jak bude náročný. Může to zahrnovat cokoliv od základních kardio věcí jako běh, motokáry, box, squash, silový trénink v posilovně, kde se nejvíce zaměřujeme na ramena, krk, hýždě a svaly středu těla. Takže od všeho trochu.

„Řekl bych, že to jsou základní tréninky. V pondělí nebo úterý po závodě chodí také na masáž, která mu pomůže s regenerací těla a s tím dostat se z víkendu, který má za sebou.“

Beze mě…

„Bez mojí asistence… by to byla pohroma! Všude by zapomínal svou peněženku, telefon, musel by přijít na to, jak otevřít deštník a podobně! Musel by si naplnit vlastní lahev, což by neudělal...

„Teď vážně. Jsem si jistý, že by bylo nejprve období počátečního stresu, ale našel by způsob, jak si s tím poradit. Doufám však, že vidí hodnotu v našem vztahu a v tom, co pro něj dělám a chce, abych u něj byl já.“

Formule 1 je…

„Formule 1 je jedním z nejunikátnějších sportů. Má obrovské množství faktorů, z nichž některé můžete ovlivnit a mnoho dalších nemůžete. Kvůli tomu může být tento sport velmi frustrující, když se určité věci pokazí, něco může například na autě prasknout, ale když se to všechno spojí, může to také být jeden z nejzajímavějších a nejcennějších sportů, ve kterém jsem kdy působil.“

Foto: McLaren