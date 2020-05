Moje práce ve F1: Kameraman nizozemské televize

Řada televizních stanic vysílá přímo do místa velké ceny také své štáby. Ty mají za úkol natočit a připravit reportáže a další obsah pro přenos a předzávodní program své televizní společnosti, přičemž ty největší mají v dějišti velké ceny také své improvizované studio, kde za pomocí expertů a bývalých pilotů například analyzují výsledky kvalifikace nebo události, které se staly od posledního závodu.

Kromě například britských a německých stanic má svůj tým na velké ceně také nizozemská televize Ziggo Sport. Pilot Red Bullu Max Verstappen je od svého vstupu do formule 1 v Nizozemsku velmi sledovaným a populárním pilotem a má obrovské množství fanoušků, kteří za ním nejen jezdí do nejbližších velkých cen, ale sledují jeho počínání i u televizních obrazovek.

Vedle moderátorů, komentátorů a reportérů je však v televizním štábu také řada lidí v pozadí. Důležitým článkem je kameraman. A Mathijs Notten obsluhuje právě kameru nizozemské televize Ziggo Sport.

Moje práce je…

„Jsem kameramanem pro Ziggo Sport. Dělám polovinu závodů, druhou půlku dělá můj kolega Wouter Kooistra. Více méně se střídáme.

„Vše, co nizozemský televizní divák vidí, není součástí oficiálního přenosu FOM, je tam také náš obsah. Natáčíme rozhovory s jezdci a všechny záběry, které vidí v přehledu zpráv, které jsou vysílány například v předzávodním studiu.

„Většinou pracujeme v paddocku a v boxové uličce. V neděli můžeme jít také na startovní rošt, což je samozřejmě obrovská zábava. To je okamžik, na kterém všichni po celý víkend pracují. Natáčím, jak Max Verstappen přijíždí na startovní rošt a vystupuje z vozu, poté s ním máme vždy krátký rozhovor, než začne závod. To je vždy velmi vzrušující moment.

„Někdy to může být trochu šílené, lidé se tlačí a strkají.“

„Už několik let jsme živě ve spojení s Nizozemskem, takže slyším, co se děje ve studiu a slyším, jak producent odpočítává. A pak vysíláme několik minut živě přímo ze startovního roštu. Může to tam být velmi hektické. Vozy přijíždění na rošt, mechanici pracují na autech a kolem je spousta dalších televizních štábů. Musím si tedy hlídat našeho reportéra Jacka Plooije.

„Tuto práci jsem začal dělat v roce 2007. Pár let jsem pracoval pro nizozemský kanál RTL. Pak televizní práva v Nizozemsku převzala Sport1 a já tu tři roky nebyl, protože z různých důvodů neposílali kameramany na závody. Před pár lety se to vše ale změnilo.“

Rozvrh mého závodního víkendu…

„Ve čtvrtek mají jezdci trochu více času, takže můžeme udělat delší rozhovor. To znamená, že s někým můžeme mluvit bez dalších novinářů kolem nás, ale jen asi na pět nebo šest minut. Ve čtvrtek se také koná tisková konference, kde můžeme natáčet. Během pátečních tréninkových jízd sbíráme další materiály, které potřebujeme pro naše další témata.

„Když například děláme rozhovor s Danielem Ricciardem, nechcete ho celou dobu sledovat, jak jen sedí a mluví s námi. Chcete také vidět záběry, jak jde paddockem, mluví s lidmi, dává autogramy a fotí se s fanoušky.

„Každé ráno máme schůzku a mluvíme o tom, jaký obsah musíme ten den natočit. Děláme takový seznam záběrů, které potřebujeme. Může to být například nové přední křídlo nebo nový volant pro zprávy. Třetí volný trénink v sobotu dopoledne je poslední možností, kdy mohu natočit věci, které potřebujeme, protože během kvalifikace a závodu nemůžeme jít do boxové uličky.

„Během kvalifikace čekáme v prostoru pro novináře na jezdce, kteří z kvalifikace vypadnou, aby nám řekli pár slov. Tyto záběry jsou v Nizozemsku vysílány živě. Dříve se všechno nahrávalo, takže jste museli běžet zpět do televizního zázemí a poslat to do studia. Teď má ale kamera vysílač, což nám ušetří spoustu běhání!

„Neděle je samozřejmě závodním dnem. Když závod začíná v 15:10, přijíždíme na okruh mezi osmou a devátou ráno. Hodinu před startem začíná předzávodní studio a my do něj máme pár živých vstupů, například ze startovního roštu. Někdy to může být trochu šílené, lidé se tlačí a strkají. Jsou ale štáby, které si navzájem nechávají dostatek místa.

„Když jde před novináře Lewis Hamilton, vždy jde nejprve za britskými reportéry. Sebastian Vettel vždy nejprve mluví s německými. Myslím, že je to běžný postup. Max Verstappen vždy nejprve přijde k nám a jeho PR s ním poté jde k ostatním.

„Během víkendu velké ceny můžete hodně čekat, pak jsou tu ale hektické chvíle, kdy se toho ve velmi malém časovém prostoru hodně děje. Například po druhém tréninku (v pátek) mají všechny týmy za svými garážemi tiskové konference. Vždy jsou ale více méně ve stejný čas. Musíte tedy běžet do McLarenu a když tam skončíte, běžíte do Racing Pointu, kde můžete být třeba poslední v řadě.

„Pak se musíte rozhodnout, jestli chcete čekat nebo chcete běžet k dalšímu týmu na vašem seznamu, abyste tam byli první. A až to skončí, nemusí se další půlhodinu dít vůbec nic.“

Nejdůležitější věcí na mé práci je…

„Aby byl ostrý obraz, dobré světlo, dobrý zvuk a celkový obrázek vypadal hezky. Dále je důležité, abyste dobře vycházeli s ostatními lidmi v týmu. Ráno společně snídáte, celý den pak spolupracujete na trati a večer máte společnou večeři. Celý den jste spolu, takže je důležité mít u toho také trochu zábavy.“

Tři věci, bez kterých nemohu dělat svou práci…

„Moje kamera, vysílačka a počítač. Samozřejmě mám kameru, abych byl schopen všechno natočit. Vysílačku používáme ke vzájemné komunikaci. ‚Jsem teď v McLarenu, můžeš sem přijít?‘ Nebo ‚Musíme být za pět minut u Maxe. Zvládneš to?‘. A počítač potřebuji pro účely editace.“

Lidé, se kterými jsem vždy v kontaktu…

„Je to náš komentátor Olav Mol a náš reportér z boxů Jack Plooij. Vtipné na této práci ale je, že v průběhu těch let poznáte další televizní štáby, které také cestují na všechny závody.

„Máme například velmi dobrý vztah s lidmi z Maďarska a Finska. U televize je také Nizozemec, který dělá všechny technické věci pro německou RTL. Vždy si spolu dáme kávu, je to skoro jako rodina.“

Když nejsem na trati…

„V Nizozemsku dělám s kamerou různé televizní programy. Pracuji pro společnost, která poskytuje týmy kameramanů pro televize, takže moje práce může být velmi různorodá.

„Jeden den mohu natáčet skrytou kameru, další den můžu natáčet obsah pro zprávy před soudní budovou a pak můžu být na letišti a natáčet přílet několika pand! Občas pracuji ve studiu, ale 90 % mé práce je v terénu.“

Beze mě…

„No, možná ne přímo beze mě, ale bez kameramana by v nizozemském televizním pořadu o F1 nebyly žádné vlastní materiály.

„Máte samozřejmě oficiální přenos FOM, ale beze mě nebo mého kolegy Woutera by nebyly žádné rozhovory v holandštině s Maxem Verstappenem a diváci v Nizozemsku by neměli delší rozhovory s dalšími jezdci nebo šéfy týmů.“

Formule 1 je…

„Velmi zábavná práce. Musím přiznat, že když jsem s tím začínal, nijak zvlášť mě F1 nezajímala. Nakonec jsem tu skončil náhodou, protože můj kolega odešel. Předtím jsem si neříkal, že bych chtěl pracovat ve F1.

„První rok jsem proto byl vhozen do hluboké vody. Za velmi krátký čas jsem se toho musel hodně naučit. Musel jsem se naučit, jak toto prostředí funguje a také jsem se musel naučit všechna jména a tváře. Díky této práci jsem se ale stal opravdu velkým fanouškem sportu.

„Příjemným bonusem je, že teď máme nizozemského pilota, který je schopen jezdit na čele startovního pole. Předtím jsme měli pár nizozemských jezdců F1, ale ti jezdili ve středu pole nebo na konci. Teď ale máme opravdu někoho, kdo může bojovat o vítězství a možná i o titul. Je výjimečné, že toto vše můžeme sledovat zblízka.“

Foto: Getty Images / Christian Fischer