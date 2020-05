Moje práce ve F1: Hlavní závodní inženýr Pirelli

Španěl Manuel Muñoz je hlavním závodním inženýrem pro dodavatele pneumatik Pirelli ve formuli 1. Od roku 2011, kdy Pirelli nahradilo jako výhradní dodavatel pneumatik ve F1 Bridgestone, Muñoz spolupracoval s týmy Ferrari, Lotus, McLaren a Red Bull. V roce 2017 se stal hlavním závodním inženýrem a dohlíží na všechny inženýry Pirelli, kteří pracují se všemi deseti týmy.

Moje práce je…

„Jsem hlavní inženýr Pirelli F1 na trati. Máme naše inženýry, kteří pracují s jednotlivými týmy. Každý má jednoho přiděleného člověka, který se jim snaží pomoci, aby náš produkt využívali optimálním způsobem. Mým úkolem je snažit se je všechny koordinovat a mít přehled zvenku. Dostávám všechna data od našich inženýrů, která se snažím analyzovat, abych týmům pomohl dostat z našich pneumatik maximum.“

Rozvrh mého závodního víkendu…

„Čtvrtky jsou normálně trochu volnější, jelikož se nejezdí na trati. Ráno máme jedno interní setkání se všemi našimi inženýry, abychom prodiskutovali co očekáváme, jak se víkend bude vyvíjet a jak se budou naše pneumatiky chovat. Poté si obvykle sednu s naším šéfem Mariem Isolou. Tato setkání máme při každém závodě a mluvíme o různých věcech. Jsme v kontaktu samozřejmě po celou dobu víkendu, ale čtvrteční schůzka je pravidelná.

„Poté si promluvím s několika dalšími našimi inženýry. Občas s různými týmy pracujeme na různých projektech a toto je dobrá chvíle podívat se na to, zda došlo k nějakému posunu. Čtvrtky jsou dobré také ke schůzkám se zástupci týmů, abychom mluvili o jakýchkoliv technických problémech, které by mohli mít a podobně.

„V pátek ráno máme další schůzku, abychom klukům poskytli aktuální předpověď počasí. Mám také na starosti jednání s FIA (Mezinárodní automobilovou federací) , pokud jde o poskytování našich dat. Je třeba zajistit, aby všechny týmy dodržovaly naše předpisy o používání pneumatik. Za tuto část jsem také zodpovědný, po každém tréninku v pátek, sobotu a po nedělním závodě musím zkontrolovat všechna data, abych zjistil, že je v tomto ohledu vše v pořádku.

„Na konci každého dne máme opět interní schůzku pouze s inženýry Pirelli. Mluvíme o tom, jak se u různých týmů chovají pneumatiky, protože pochopitelně všichni mají různé šasi a práce s pneumatikami je proto lehce odlišná. Shromažďujeme všechna data pro interní použití, abychom viděli, zda musíme nějak změnit předpisy a komunikujeme s týmem, pokud vidíme nějaký problém v tom, jak fungují naše pneumatiky.

„Sobota je velmi podobná, ale neděle je trochu jiná. Ráno musí jít všichni naši inženýři na schůzku do svých týmů k projednání strategie. Jelikož každý vůz pracuje s pneumatikami jinak, týmy často musí mít odlišné strategie. Po závodě posbíráme všechny informace, abychom udělali zhodnocení. Snažíme se od týmů a jezdců získávat zpětnou vazbu a předat veškeré informace našim inženýrům v továrně, aby věděli, jak pneumatiky ve velké ceně fungovaly. Pokud se objeví nějaké problémy, musíme vědět, jak na ně reagovat.“

Nejdůležitější věcí na mé práci je…

„Je pár věcí, na které musím dávat pozor. Máme manažera, který je zodpovědný za čtvrteční rozdělení pneumatik. Pro každý tým máme rozvrh a já musím zajistit, že všichni dostanou pneumatiky bez zdržení. Řekl bych, že důležité je také dodávat data pro FIA.“

Tři věci, bez kterých nemohu dělat svou práci…

„Jedna je samozřejmě můj laptop. Pak je to můj iPhone, protože v této době jsou tyto věci jako vaše vlastní kancelář. A samozřejmě nemohu pracovat bez našich inženýrů a techniků. Jednu věc, kterou já osobně potřebuji, je také dobrá kniha. Vždy s sebou vozím alespoň dvě. U naší práce je důležité také někdy vypnout, já k tomu používám četbu. Když mě potkáte na letišti, téměř určitě budu mít v ruce knihu. Náš rozvrh je šílený, občas pracujeme dlouhé hodiny a potřebujete se zaměřit na něco jiného. Dobrá kniha je pro mě tím nejlepším způsobem.“

Lidé, se kterými jsem vždy v kontaktu…

„Prvním z nich je Mario. Jsme v kontaktu neustále. Máme ta pravidelná čtvrteční setkání, upřímně spolu ale nikdy nepřestáváme komunikovat. Dalšími jsou lidé z FIA Jo Bauer a Kris de Groot. Oni jsou těmi, se kterými jsme normálně v kontaktu, když jsou nějaké problémy nebo chceme, aby FIA něco objasnila. S jezdci normálně nemluvím, když ale mají nějaké otázky, jsem otevřený jakékoliv diskusi. Spojovníkem s týmy je obvykle náš inženýr.“

Když nejsem na trati…

„Když se vracím domů z okruhu, jsem rád se svou rodinou. Hodně cestujeme, máme nabitý rozvrh a jezdíme na různá místa, když se tedy vrátím, trávím čas se svou rodinou a přáteli a dělám další věci, které mám rád, čtu si nebo tancuji salsu!

„Začal jsem s tím, když jsem dělal u Audi v DTM. Jedna holka, která tam pracovala jako mechanička, mě přemluvila, abych se připojil ke kurzu. Vlastně to byl dobrý způsob, jak být ve společnosti, protože jsem nemluvil německy a měl jsem problém najít si přátele. Salsa mi v tom pomohla a zůstal jsem u ní, i když jsem odtud odešel.“

Beze mě…

„Myslím, že by byli rádi, kdyby neměli toho šíleného Španěla, který vždy chce analyzovat nějaká data! Teď vážně, myslím, že máme v Pirelli spoustu dobrých lidí, takže pokud z nějakého důvodu jeden z nás nemůže být na trati, stále zvládneme udělat tu práci.“

Formule 1 je…

„Pro mě osobně to před 20 lety byl sen. Bylo mým cílem dostat se sem a teď je to moje práce, jsem proto velmi šťastný, že mám šanci dělat to, co miluji. Před Pirelli jsem pracoval pro týmy (dva roky také jako stratég u Toyoty), vždy mě ale zajímaly pneumatiky. Mnoho lidí říká, že klíčem k úspěchu ve F1 je aerodynamika, pochopení pneumatik by ale ve skutečnosti mohlo být důležitější.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson