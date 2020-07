Moje práce ve F1: Hlavní komentátor televizní stanice Sky Sports

Seriál Moje práce ve F1 portálu Autosport přináší pohled na práci lidí, kteří pracují na různých pozicích u různých společností a účastní se přímo velkých cen. Hlas Davida Crofta provází víkendem velké ceny formule 1 fanoušky a diváky britské televize Sky Sports, která vysílá přímo z místa závodu televizní přenosy a Croft je jejich hlavním televizním komentátorem.

Televizní stanice Sky Sports jezdí na všechny závody sezóny F1 s velkým týmem moderátorů, komentátorů, kameramanů, techniků a televizních expertů z řad bývalých, převážně britských pilotů formule 1. Patří mezi ně například Martin Brundle, Johnny Herbert, Damon Hill, Paul di Resta, Jenson Button, Anthony Davidson nebo Karun Čandhok.

A zatímco jeho kolegové dělají rozhovory s jezdci a zjišťují informace v celém paddocku, Croft je ve všech částech víkendu, kdy jsou na trati monoposty formule 1, v komentátorské kabině a poskytuje komentář divákům u obrazovek.

Moje práce je...

„Jsem hlavní komentátor pro Sky Sports F1, to stojí v popisu mé pracovní pozice. Co to znamená? Mým úkolem je každou neděli odpoledne co největšímu množství lidí na celém světě přinést vzrušení, vášeň a znalosti toho, co jsem vždy považoval za největší sport na světě. Ale není to jen nedělní odpoledne, je to i sobotní odpoledne a pátek, protože mám tu čest pracovat pro organizaci, která zbožňuje formuli 1 stejně jako já a vždy, když je F1 na trati, jsme tu, abychom to pokryli.

„Kromě toho jsem také součástí týmu moderátorů Sky Sports F1 a účastním se obrovského množství programu, který sestavujeme a produkujeme během každé velké ceny, ale také mimo závody.

„Chtěl bych si představit, že jsem fanouškem v komentátorské kabině, pokud jde o můj zájem a nadšení pro F1, ale fanoušek se znalostmi. Za ty roky mám přístup k některým z největších závodníků a expertů F1 a v paddocku F1 si rozšiřuji tyto znalosti.

„Jsem člověk, který shromažďuje znalosti, hledá příběhy, zkoumá příběhy každé velké ceny, abych pomohl předat tyto příběhy lidem, se kterými jsem ve spojení, a propojit je dohromady. Martin Brundle, Anthony Davidson, Paul di Resta, Karun Čandhok, Johnny Herbert, Damon Hill, s těmi všemi. Mým úkolem je sledovat příběhy závodu, kvalifikace a tréninku a předat je divákům. Moje práce je v podstatě pomáhat lidem užívat si F1. Je to velká výzva a krásné privilegium.

„Pokaždé, když jsem ve vysílání a otevřu pusu, nemám vůbec ponětí, co přijde. Musím ale být připraven reagovat na cokoliv, co se stane a pomoci lidem, kteří se dívají, pochopit, co se děje. To neznamená, že neustále předkládám svůj úhel pohledu. Pomáhám udržovat konverzaci a svým expertům, kteří jsou se mnou, sdělit své názory.“

Rozvrh mého závodního víkendu…

„Mám typický rozvrh závodního víkendu? Ano i ne. Typický závodní víkend neexistuje. Máme plán, víme, co a kdy se chystá, ale nevíme, jakou formu nebo kontext to bude mít. Vím, že na trať dorazíme ve čtvrtek ráno, máme schůzku produkce a pak jdeme za svou prací. A moje práce ve čtvrtek je jít a poslechnout si co nejvíce jezdců a mluvit s co nejvíce šéfy týmů a technickými experty. Ve čtvrtek pak máme show, které jsem součástí.

„V pátek přicházíme na trať brzy, protože je to náročný den. Komentujeme dva volné tréninky. Po druhém tréninku máme show, které se rovněž účastním. V sobotu dopoledne komentujeme trénink. Je to zajímavé, po sobotním tréninku se všechno nakopne a jdeme do kvalifikace. Tam to začíná být vážné, protože už opravdu záleží na tom, co se stane na trati.

„V neděli, když dorazíme na okruh, máme další schůzku produkce, projdeme si předzávodní studio a jeho části. Zjistím, co se mě bude týkat mimo komentování a následně zmizím opět v paddocku, kde znovu mluvím s co největším množstvím lidí, abych se pokusil pochopit různé strategie týmů. Ne proto, abych lidem mohl říct, co se stane, ale abych na to byl připraven a mohl vysvětlit, proč tomu tak je.

„Do komentátorské kabiny se vrátím asi 10 minut před začátkem přenosu. Tam si sednu a poslouchám naši předzávodní show, kterou vysíláme, přitom dokončuji psaní svých poznámek. Startovní rošt a všechny poznámky si píšu ručně, pomáhá mi to si je zapamatovat. Je to snazší způsob zapamatování si věcí.

„Zapíšu si pár poznatků pro krátký vstup, kde se střídáme se Simonem (Lazenbym, moderátor) a Tedem (Kravitzem – reportér Sky Sports F1 v boxech), je tam i Rachel (Brookesová, moderátorka a reportérka). Snažím se přijít s něčím zajímavým, abych pomohl lidem nadchnout se pro nadcházející závod.

„Martin (Brundle) se po procházce po startovním roštu připojí ke mně v komentátorské kabině, jdeme do vysílání a já komentuji závod. Stojím tam a mluvím o F1 s mým kolegou Martinem a v následujících dvou hodinách jsme jen dva kluci, co se baví.

„Poté následuje trocha ‚Ask Crofty‘ (Croft odpovídá na dotazy diváků, kteří na twitteru využívají hashtagu #AskCrofty (Zeptejte se Croftyho), pozn. redakce). Pokud jsou ještě témata, která sledujeme, tak s nimi pomohu, pak skončím, jedu na letiště a letím buď domů nebo na další velkou cenu.“

Nejdůležitější věcí na mé práci je…

„Hledání informací. Příprava je tou nejdůležitější věcí. Pokud se nepřipravíte, připravujete se na selhání. Nemůžete to ignorovat nebo odfláknout. Myslím, že nejdůležitější je připravit se na co nejvíce možností, jinak vás to může nachytat. A to i po 267 závodech, které jsem až do teď od Bahrajnu v roce 2006 odkomentoval.“

Tři věci, bez kterých nemohu dělat svou práci…

„První je Grand Prix Guide od Jacquese Deschenauxe. Jsem v tomhle trochu staromódní a počítač občas řekne ‚ne‘. Takže mám po ruce knihu, na kterou se často odvolávám, protože chcete sdělit správné informace. V knize je každá událost každé velké ceny od Silverstonu 1950 (první závod mistrovství světa F1, pozn. redakce) až do současnosti. Všechny statistiky o jezdcích, týmech a motorech.

„Druhou věcí jsou sluchátka a mikrofon. Bez nich by se určitě neobešel, protože není dobré mluvit, když vás nikdo neslyší. Když jsme začínali u Sky, Martin i já jsme nechtěli mikrofon na rty (tzv. lip-ribbon mikrofon využívaný komentátory sportovních přenosů zejména v minulosti, pozn. redakce), ale chtěli jsme mikrofon spojený se sluchátky. Je s ním mnohem jednodušší se pohybovat, stát a mluvit, máte volné ruce, když nemusíte neustále držet mikrofon na rtech. A také, když tlačíte mikrofon dvě hodiny na svůj obličej, je to trochu nepříjemné. Dávají nám nejmodernější mikrofony, takže máte i nejlepší kvalitu zvuku.

„A pak jsou tu moje monitory. Mám spoustu monitorů, které mi umožňují toho vidět co nejvíce a pomáhají mi při komentování. Například GPS tracker je pro nás komentátory skvělá věc, protože ukazuje každý vůz, jak se v každém kole závodu pohybuje na trati. Jsou chvíle, kdy je v záběru onboard pohled z jednoho vozu a vy přemýšlíte, čí vůz je ten vpředu, protože to nemůžete zjistit podle jeho zadního křídla. Vím, že se dívám na onboard řekněme Romaina Grosjeana, podívám se na GPS a vím, že ten vůz před Grosjeanem je Nicholas Latifi.

„Máme kanál pro boxovou uličku, máme náš přenosový kanál, který se někdy liší od toho, co je ve vysílání celosvětového přenosu. Mám různé obrazovky s časomírou FIA (Mezinárodní automobilové federace), v komentátorské kabině mám také notebook a dva monitory, které jsou zcela nezávislé na ostatních. Pokud by se něco stalo například s elektřinou, mohu se přepnout na tyto dva monitory a nepřestaneme vysílat.

„V pozadí dochází k věcem, o kterých diváci neví a doufejme, že si to nikdy neuvědomí. A protože jsme připraveni, snažíme se zajistit, aby lidé nepostřehli, že se něco nepovedlo.

„Neobešel bych se ani bez svých poznámek. Všechny jsou psané ručně a jsou o každém jezdci a týmu. Také bych rád dodal, že svou práci nemohu dělat bez svého přenosného reproduktoru, protože si před přenosem rád pustím trochu hudby, abych se dostal do té správné nálady. A často je to tvrdší, než co Paul di Resta, Anthony Davidson nebo Karun Čandhok chtějí slyšet! Nejsou fanoušky death metalu, nevím proč…“

Foto: Getty Images / Dan Istitene

Lidé, se kterými jsem vždy v kontaktu…

„Moji přátelé a kolegové ze Sky. Mám skutečně štěstí, že pracuji se skupinou lidí, kterou kromě kolegů mohu klidně nazvat i přátely. Hodně jsem v kontaktu s Martinem Brundlem, protože jsme komentátorský tým, nepracujeme tam jako dva jednotlivci, a také Karun, Paul, Johnny, Damon, Lasers (Simon Lazenby). Často jsme spolu v kontaktu.

„Velmi často také mluvím s lidmi z týmů. Během závodního víkendu se snažím mluvit s co nejvíce lidmi, protože chcete mít správnou přípravu.“

Když nejsem na trati…

„Pokud je to klasický závodní týden a předchozí víkend jsem byl doma, v pondělí ráno začínám s prací na nadcházející závod. Nerad to říkám, ale když jsem byl ve škole, nebyl jsem moc dobrý v přípravách na zkoušky nebo v dělání domácích úkolů, což by potvrdil zřejmě každý, kdo měl tu smůlu mě učit. Teď ale trávím více času hledáním a učením se, než jsem kdy dělal ve škole.

„Začínám v pondělí a jen hodně čtu. Čtu různé internetové stránky jako Motorsport Network, Sky Sports F1. Když jsem mimo velkou cenu, nikdy nepřestávám pracovat, protože čtení článků a vyhledávání je velkou částí mojí práce.“

Beze mě…

„Beze mě by Sky F1 musela přimět někoho jiného, aby během celého víkendu hodně mluvil. Jsem téměř přesvědčen o tom, že jsem jediným členem týmu Sky F1, který se zúčastnil každého jednoho dne každého jednoho závodu, který vysíláme od začátku roku 2012, kdy jsme se vrátili do sportu. Pro Sky F1 by proto bylo nezvyklé, kdybych nebyl v komentátorské kabině, když na startu zhasnou světla.

It appears that @Autosport_Show is open for business. Here’s @Carlossainz55 & @LandoNorris cutting the ribbon and being very important :)))) pic.twitter.com/VOpey5O6Q1 — David Croft (@CroftyF1) January 12, 2019

„Určitě by našli někoho jiného. Před i za kamerou máme velmi talentovaný tým lidí a kdybych tam nebyl, život by pokračoval beze mě. Raději bych, kdybych tam byl, protože mám svou práci opravdu rád. Nikdo z nás by ale nikdy neměl mít pocit, že je nenahraditelný. Nikdy bychom nic neměli považovat za samozřejmost. Komentátoři F1 byli přede mnou a budou i po mně.

„Čas od času lidé říkají velmi, velmi hezké věci o tom, jak jsem hlasem F1, jak jsem moderní Murray Walker. Je to krásný kompliment. Nepovažuji se za Murrayho Walkera současnosti. A nechtěl bych s ním být srovnáván, protože to není spravedlivé.

„Každý jsme jedinečný. Všichni děláme věci odlišným způsobem. Pokud má ale někdo pocit, že přináším tu vášeň, kterou měl i Murray, pak je to nádherný kompliment a já ho vždy příjmu, protože chcete, aby si lidé užívali to, co sledují a slyší. A pokud někomu pomáhám, aby si to užil, je to báječné, protože proto tam jsem.“

Formule 1 je…

„Můj život. Pracovně je mým životem od Bahrajnu 2006, předtím byla součástí mého života jako fanouška. F1 je také vrcholem rychlých, sexy závodních vozů. F1 je radost. F1 může být frustrující. A občas to není správné. F1 je ale také nádherná. Je to něco, co nikdy nezmění svět, ale je něčím, bez čeho by svět byl mnohem tišší a chudší, kdyby neexistovala.“