Moje práce ve F1: Ceremoniář na stupních vítězů

Seriál Moje práce ve F1 na britském portálu Autosport přibližuje práci lidí, kteří pracují ve formuli 1 spíše v pozadí. Alexandra Molinu při práci ale může vidět velké množství lidí, jelikož se velmi často objevuje na fotografiích a v televizních záběrech. Pohybuje se totiž kolem tří nejlepších jezdců závodu a osobností, které jim na stupních vítězů následně předávají trofeje. Nyní promluvil o své práci detailněji.

Moje práce je…

„Jsem ceremoniář, tak to nazývají ve FIA (Mezinárodní automobilové federaci). Stejně jako pilotům udělují superlicenci, vydávají ji také pro klíčové lidi v organizaci FIA. A jedním z nich je také ceremoniář.

„Většinu času pracuji pro Formula One Management, ale část mé práce na stupních vítězů dělám pro FIA, takže to dělám pod superlicencí FIA. Znamená to, že těch 10 minut pracuji pro FIA.“

Rozvrh mého závodního víkendu…

„Náročný, když kombinuji dvě práce. Pokud mluvíme jen o části, která se týká stupňů vítězů, tak se moje práce soustředí hlavně na neděli. Předtím musím zajistit, jak to v neděli bude probíhat. Jako první se snažíme vyřešit, kteří hodnostáři budou na stupních vítězů předávat trofeje.

„Jdu tedy za organizátory závodu a společně se podíváme na to, kdo na podnik přijede. Samozřejmě občas dochází ke změnám na poslední chvíli, kterým se musíme přizpůsobit. V určitém okamžiku ale musíme učinit rozhodnutí. Poté se jen ujistím, že to probíhá způsobem, jakým to bylo schváleno a všichni jsou přítomni, aby mohli trofeje předat. Navíc se ujistím, že trofeje samotné odpovídají tomu, na čem jsme se dohodli.

„Vždy musíte zajistit, že je všechno v rámci protokolu. Starám se také o všechny doprovodné závody před formulí 1. Pro všechny je to dobrý trénink. Není to práce pro jednoho člověka, máme tým a musíme zajistit, že všichni vědí, co mají dělat. I když je procedura vždy stejná, všechno musíme dvakrát zkontrolovat.“

Nejdůležitější věcí na mé práci je…

„Jsou dvě části. Zaprvé existuje protokol. Je tu sportovní stránka ceremoniálu, která zahrnuje předávání trofejí a státní hymnu. Tato část je velice regulovaná.

„Pak je tu show, což je šampaňské, hudba a tak dále. Jednou z nejdůležitějších věcí je pro mě tyto dvě věci udržet oddělené. Musím zajistit dodržení protokolu a jakmile je sportovní stránka dokončena, mohou se jezdci začít bavit. To je jedna z věcí, kterou musí pochopit.

„Velmi důležité je načasování. Nechcete, aby něco narušilo předávání trofejí. Když jezdci dorazí do parc ferme, zástupce FIA si je odchytne a provede s nimi zvážení. Poté míří hned do místnosti za stupni vítězů, kde se s nimi setkám a odtud jdou na samotné stupně vítězů.“

Tři věci, bez kterých nemohu dělat svou práci…

„První je protokol. Jak jsem již řekl, pokyny pro sportovní stránku jsou velmi přísné. Ve formuli 1 je všechno o pravidlech. Musíme zajistit, aby je všichni dodržovali. Vždy mluvím s hodnostáři. Vysvětluji jim, co budou dělat, jak to budou dělat, kdy hrajeme státní hymnu a kdy je prostor pro předávání trofejí.

„Většina z nich je tam pochopitelně poprvé. Jsou v centru pozornosti, takže musí mít jistotu, že vědí, co budou dělat. Je to velmi snadné, musíme se ale ujistit, že se nestane nic špatného. Jsem tam, abych jim pomohl. Vždy jsou tam značky, kde by měli stát. Řeknu jim, kam mají jít.

„Druhou věcí je moje kravata. Ta je také velice důležitá. A také samozřejmě za sebou musím mít svůj tým.“

Lidé, se kterými jsem vždy v kontaktu…

„Jsou to lidé, kteří všechno připravují. Lidé z televize, kteří řídí vše z pohledu televize, a lidé ze sportovní stránky, jako z vedení závodu. Musím zajistit, že pokud dojde ke změně na poslední chvíli, tak o tom vím. Mám vysílačku a vždy jsem přímo ve spojení se všemi zúčastněnými.“

Když nejsem na trati…

„Pracují na přípravách na další závody. Tři měsíce před závodem musíme mít všechny návrhy trofejí, následuje proces schvalování. Chceme, aby trofeje odpovídaly našim směrnicím. To je velmi důležité. Trofej musí být prestižní, chcete, aby na ně jezdec a tým byli hrdí. Vždy tedy musí mít úroveň, jakou chceme.“

Beze mě…

„Vždy říkám, že je to týmová práce, takže pokud dělám svou práci dobře, neměl by být problém mě nahradit. Další člověk by jen měl vzít protokol a řídit se jím. Takže jsem jen viditelná část dlouhého řetězu.“

Formule 1 je…

„Začal jsem tu pracovat v roce 1997 a ceremoniál stupňů vítězů dělám od Číny 2009. Formule 1 pro mě znamená důslednost a zaměření na detail. Je to tak pro týmy a mám to tak i já, když dělám svou práci.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene