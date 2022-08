Moje nejhorší obavy se naplnily, popisuje Hamilton závěr GP Abú Dhabí 2021

„Vidíte, jak se věci začínají vyvíjet, a moje nejhorší obavy se naplnily,“ řekl Hamilton v rozhovoru pro Vanity Fair.

„Říkal jsem si, že není možné, aby mě takhle podvedli. To není možné. To se nestane. To určitě ne.“

„Nevím, jestli opravdu dokážu slovy vyjádřit ten pocit, který jsem měl. Pamatuji si, jak jsem tam jen nevěřícně seděl a uvědomoval si, že si musím rozepnout pásky, musím se odtamtud dostat, musím se z toho dostat, musím najít sílu.“

„A byl to jeden z nejtěžších okamžiků, který jsem zažil za hodně dlouhou dobu. Věděl jsem, co se stalo. Věděl jsem, jaká rozhodnutí byla učiněna a proč. Ano, věděl jsem, že něco není v pořádku.“

V následujících měsících proběhlo vyšetřování, při kterém FIA dospěla k závěru, že k neštěstí vedla lidská chyba.

Hamilton se po závodě na sociálních sítích odmlčel a někteří začali pochybovat o jeho budoucnosti ve sportu. „Určitě jsem zvažoval, jestli chci pokračovat.“

Krátce po závodě mu v Abú Dhabí prý nejvíce pomohl jeho otec. „Objal mě a myslím, že řekl: ‚Chci, abys věděl, jak jsem na tebe hrdý‘. To, že tě tvůj táta takhle objal, je jedna z nejhlubších věcí, které jsem kdy zažil.“