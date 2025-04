Moje kolo bylo více méně nejlepší, jaké jsem mohl zajet, říká druhý Piastri

„Abych byl upřímný, byl jsem s tím (kolem) celkem spokojen. Nebylo tam moc co zlepšit, takže jsem se svou prací spokojen. To poslední kolo bylo více méně nejlepší, jaké jsem mohl zajet,“ řekl v televizním rozhovoru po kvalifikaci Piastri, jehož slova přináší Sky Sports F1.

„Max odvedl dobrou práci. Je to další rychlý okruh, kde se zdá, že se jim (Red Bullu) trochu více daří. On znovu odvedl dobrou práci.

„Zítra je stále o co bojovat. Myslím, že naše rychlost je dobrá, bude to náročný závod. Pneumatiky jsou trochu mekčí než minulý rok, takže uvidíme, jestli to bude hrát v náš prospěch.“

Norris boural v Q3

Druhý pilot McLarenu Lando Norris se postaral o přerušení kvalifikace v její třetí části.

Vedoucí muž průběžného pořadí během prvního pokusu nezvládl průjezd čtvrtou zatáčkou a narazil se svým vozem do bariéry. Jako jediný nezajel v Q3 žádný čas a obsadil tak až desáté místo.