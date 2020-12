Moje dosud nejlepší sezóna, hodnotí Leclerc ročník 2020

Ferrari má za sebou nejhorší sezónu od roku 1980. S nekonkurenceschopným modelem SF1000 jeho jezdci Leclerc a Sebastian Vettel dosáhli pouze třikrát na stupně vítězů a v Poháru konstruktérů skončila italská stáj na šestém místě.

Leclerc získal letos 98 bodů, čímž se zařadil na osmé místo. Vettel skončil v celkovém hodnocení až třináctý.

Monačan, který má s Ferrari smlouvu do roku 2023, připustil, že letošní ročník byl pro tým z Maranella náročný, z pohledu své vlastní výkonnosti jej však hodnotí jako nejúspěšnější ze tří let, co závodí ve F1. A to i přesto, že vloni vyhrál dva závody, zatímco letos skončil nejlépe druhý v Rakousku.

„Myslím, že pro mě má tato sezóna dvě strany. Pro mě osobně to z mého pohledu byla nejlepší sezóna ve F1. Jsem velice spokojen se svou sezónou a s tím, co jsem ukázal na trati. Riskoval jsem, většinou to dopadlo dobře a získali jsme tím spoustu bodů. Několikrát to ale také nešlo tak, jak jsem chtěl a přišli jsme o pár bodů,“ hodnotí Leclerc.

„Na druhou stranu byla sezóna velice pozitivní z pohledu mé vlastní výkonnosti. Z toho mám velkou radost a těším se na příští rok, až uvidím, kolik toho získáme.“

Leclerc je podle svých slov také hrdý na to, jak Ferrari zvládlo náročnou sezónu. Doufá, že se tým poučil z nepovedeného roku, který začal už během zimních testů v Barceloně.

„Po testech v Barceloně jsme všichni věděli, že něco nebylo v pořádku. I když bylo velmi těžké po prvním závodě přijmout tu situaci, protože realita byla zřejmá, v průběhu sezóny jsme velmi tvrdě pracovali konstruktivním způsobem.

„Myslím, že jsme se od té chvíle zlepšili. Byly to malé kroky, ale jak jsem řekl, malé kroky správným směrem, a to ve F1 nikdy není jisté. Myslím, že do budoucna jsme se z této sezóny velmi poučili. Vrátíme se silnější. Věřím, že to příští rok budeme moci ukázat na trati. Nevím, jak velký krok příští rok uděláme, ale jsem si jistý, že bude správným směrem.“