Moje dcera se mě pořád ptá, kdy přijde 33. vítězství, říká Mike Krack

Fernando Alonso brzy oslaví 20 let od prvního vítězství ve formuli 1. Současně čeká na to s pořadovým číslem 33.

V prvních devíti závodech sezony se Alonso šestkrát umístil na stupních vítězů, ale ještě se mu nepodařilo skončit na nejvyšším stupni a získat dlouho očekávané 33. vítězství ve formuli 1.

Španěl označil za možné scénáře svého triumfu Monako, Maďarsko a Singapur. Šéf Astonu Martin Mike Krack nechce uvádět konkrétní termín, ale také on má velká očekávání.

„Na 33. se opravdu těším,“ řekl Krack pro DAZN. Kdy ale přijde nechce odhadovat. „Tuto otázku mi položili už v Melbourne a já jsem řekl, že si myslím, že to bude Monako. V Monaku to bylo velmi těsné. Nechci dělat předpovědi, myslím, že je důležité být v každém okamžiku realistický, snažit se útočit, pokud to jde, ale také být tam, když se u jiných objeví problémy.“

„Moje dcera se mě pořád ptá, kdy přijde 33.? Ale je to těžká práce, snažíme se toho dosáhnout co nejdříve.“

Krack uvedl, že u Astonu Martin neočekávali, že dosáhnou výsledků, kterých dosud dosáhli, a poukazuje na to, že je před nimi ještě práce.

„Naším cílem bylo udělat krok vpřed ve srovnání s minulým rokem. Nečekali jsme, že budeme tak vysoko. Věděli jsme, že jsme letos udělali krok vpřed, což se potvrdilo. Nyní se ukáže, kdy se uskuteční další.“

Alonso byl základní součástí tohoto pokroku a Krack ujišťuje, že jeho příchod přispěl mnoha věcmi celému týmu. „Přemýšleli jsme o tom, jakého jezdce potřebujeme přivést jako tým, abychom udělali další krok. Když přišel, byl velmi pozitivní, přinesl spoustu energie. Chtěl, abychom to dokázali společně jako tým. Byl také velmi inspirativní. Vede tým a hodně ho motivuje...“

„Fernando má dovednosti, které mnoho lidí nemá. Vede nás při návrhu, vede tým, aby nás nakazil svým nadšením, a také když řídí, má schopnost řídit, ale také analyzovat, klást otázky, vidět na obrazovkách, co se děje. Tato motivace a rozhodnutí dělat to dobře jsou pro každého klíčové.“