Mohou změny v zadní části vozu promíchat startovní rošt?

Letošní pneumatiky Pirelli vychází z těch z roku 2019, ale mají odlišnou konstrukci, kvůli čemuž bude celá sada asi o 2,5 kg těžší. Pro inženýry je to první kámen úrazu – musí vozy připravit na nové obutí.

Také druhý aspekt souvisí s pneumatikami. Existovaly obavy, že pneumatiky nezvládnou rostoucí přítlak – jen v průběhu sezóny našli inženýři několik desetin sekundy na kolo. Auta byla zase o něco rychlejší. Proto bylo dohodnuto, že týmy vrátí 10 % přítlaku. Dosaženo toho bude prostřednictvím změn v zadní části vozu – nejviditelnější změny leží v oblasti podlahy, která bude směrem k zadním kolům seříznuta a přijde o štěrbiny.

Další úpravy se tykají difuzoru nebo brzdových kanálků.

Změny vypadají jako drobné, ale budou mít velké dopady na aerodynamiku vozu.

Za normálních okolností by tým, kterému se změny nepodařilo aplikovat dostatečně dobře, provedl úpravu v průběhu sezóny. Od 1. ledna ale mohou týmy opět pracovat na vozech pro rok 2022 a tyto projekty mají samozřejmě větší prioritu. Množství zaměstnanců nebo rozpočet v tomto případě nepomohou. Výpočetní kapacity simulací i čas v aerodynamickém tunelu omezují pravidla – od letošního roku navíc podle pořadí v šampionátu, takže Mercedes a Red Bull mají času v tunelu nejméně.

„Pokud bychom měli změnit všechny požadované body na našem současném voze bez protiopatření, spadli bychom z pole position na poslední místo na startovním roštu,“ řekl James Allison z Mercedesu pro Auto Motor und Sport. Allison tak potvrdil slova svého protějšku z Renaultu, že změny budou mít velký dopad.

„Všichni jsme se shodli, že musíme snížit přítlak kvůli pneumatikám. A všichni jsme se shodli na tom, jak by to mělo být provedeno. Jako Mercedes jsme souhlasili se všemi body. Vždy jsme si kladli dvě otázky. Pomáhá to snižovat přítlak? Ovlivňuje to každý tým, každý koncept stejně, nebo nás ta změna bude bolet více než ostatní?“

„Když šlo o schválení nebo nesouhlas, bylo zapotřebí hodně odhadů, protože jste nemohli provést analýzu dostatečně rychle.“

Je možné, že změny zasáhnou více jeden koncept (například vůz s dlouhým rozvorem) než jiný. Jak to dopadlo se týmy dozví až v testech a my ostatní až s prvními závody.