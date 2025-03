Mohlo to být i lepší než sedmé místo, říká Hadjar

Nováček Isack Hadjar se ve druhé kvalifikaci kariéry formule 1 dostal poprvé mezi deset nejrychlejších a zároveň porazil svého týmového kolegu z Racing Bulls Júkiho Cunodu, který také obsadil místo v nejlepší desítce. Do Velké ceny Číny vyrazí ze sedmého a devátého místa.

Mladý Francouz přitom po kvalifikaci v Šanghaji poznamenal, že mohl skončit ještě lépe.

„Myslím, že nejlepší pocit z vozu jsem měl v Q1. V Q2 se trochu začal měnit vítr. Už jsem nedokázal najít stejné vyvážení, takže jsem se s vozem více trápil a věděl jsem, že ztrácím. Myslím, že jsem mohl zajet ještě lepší čas a získat pár pozic,“ řekl Francouz s alžírskými kořeny.

„Myslím, že pokud se mi podaří zlepšit svůj start, pak mám dobrou šanci zůstat tam, kde jsem. Cílem je samozřejmě získat body. Je to rozhodně dobrý pocit být mezi velkými hochy. Problém je jednoduše rozjezd a prvních pár metrů. Dnes ráno (ve sprintu) to nebylo ideální a mám pár problémů, ale vím, co musím zlepšit,“ dodal Hadjar.

Cunoda ztratil na Hadjara přes půl sekundy

Mezi sedmým Hadjarem a devátým Cunodou byl na konci Q3 rozdíl 559 tisícin sekundy. Japonec přitom nestačil na Hadjara ve všech třech segmentech kvalifikace.