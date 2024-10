Mohlo to být i 10 sekund, uvádí stewardi. Podle Stelly byl trest nevhodný

Ke konci závodu došlo mezi Norrisem a Verstappenem k souboji ve 12. zatáčce. Norris se sice dostal před Verstappena, ale následně obdržel penalizaci 5 sekund za opuštěni tratě a získání výhody. Závod tak dokončil na 4 místě.

„Můj názor je, že způsob, jakým stewardi zasáhli do krásného kousku motorsportu, byl nevhodný, protože obě auta byla mimo trať, takže obě auta získala výhodu,“ řekl Stella pro Sky Sports.

„Je to škoda, protože nás to stálo pódium. Stálo nás to závod, ve kterém jsme zůstali trpěliví poté, co nás v prvním kole v první zatáčce vytlačili. Akceptovali jsme to.“

Stella uvedl, že proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat (tým by mohl pouze požádat o přezkum, ale musel být dodat nové skutečnosti, které stewardi neměli k dispozici).

„Pro nás je nyní tato kapitola uzavřena a přesouváme pozornost na další závod.“

Na otázku, zda McLaren zvažoval, že by Norrisovi řekl, aby mu pozici vrátil, Stella odpověděl: „Dvakrát jsme zkontrolovali, že obě auta vyjela z trati, takže pro nás nebylo pochyb o tom, že manévr byl správný.“

Rozhodnutí sportovních komisařů

„Vůz 4 předjížděl vůz 1 po vnější straně, ale na vrcholu zatáčky nebyl s vozem 1 na stejné úrovni. Proto podle Směrnic k jízdním standardům vůz 4 ztratil ‚právo‘ zatočit,“ uvedli sportovní komisaři.

„Protože vůz 4 opustil trať a vrátil se před vůz 1, považuje se to za případ opuštění tratě a získání trvalé výhody.“

„Místo trestu 10sekundového trestu doporučeného ve směrnicích se ukládá trest 5 sekund, protože poté, co se jezdec vozu 4 odhodlal k předjížděcímu manévru na vnější straně, neměl jinou možnost než opustit trať kvůli blízkosti vozu 1, který také opustil trať.“