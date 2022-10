Mohli jsme zajet lépe, shodují se jezdci Mercedesu

Oba piloti Mercedesu připouští, že v kvalifikaci na Velkou cenu Mexika formule 1 mohli zajet lepší čas.

George Russell se ztrátou 304 tisícin na nejrychlejšího Maxe Verstappena obsadil druhé místo a na roštu nedělního závodu doprovodí letošního mistra světa do první řady.

Po prostředním sektoru posledního pokusu přitom Russell měl na Verstappenův čas náskok čtyř tisícin sekundy. Brit ale nezvládl průjezd dvanáctou zatáčkou, byl široký a sportovní komisaři mu nakonec smazali čas za překročení traťových limitů.

„Tým si dnes zasloužil více. Tento víkend připravili opravdu skvělé auto,“ řekl Russell.

„Myslím, že je to důkaz jejich tvrdé práce. Minulý týden jsme u Lewise (Hamiltona) viděli, co auto dokáže, a tento víkend jsem měl pocit, že jsme na tu pole position měli, ale z mé strany to bylo příšerné kolo. Takže trochu zpytuji svědomí, za kvalifikaci se ale žádné body nerozdávají a jsem rád, že jsem zpět v první řadě.“

Také Hamilton přišel o čas

Pod tlak se ve třetí části kvalifikace dostal Lewis Hamilton, kterému komisaři za překročení limitů smazali čas zajetý v prvním pokusu v Q3.

Brit tak měl pouze jeden pokus, který byl ale podle jeho slov „nedostatečně dobrý“. Přesto je s kvalifikací spokojen.

„Red Bull je přirozené tak rychlý, ale myslím, že je to úžasná show. A já jsem opravdu hrdý na náš tým. Je to naše nejlepší kvalifikace za celý rok,“ řekl Hamilton.