Mohli jsme být na pódiu, zní z Haasu. Grosjena prý potkal problém s MGU-K

Před prvním restartem byl Grosjean na sedmém místě před Carlosem Sainzem, který nakonec skončil třetí. V cíli závodu byl ale jezdec Haasu až třináctý.

Podle Güenthera Steinera měl Grosjean neobvyklý problém s MGU-K. Najednou ztratil veškerý výkon z MGU-K a následně se to zase samo spravilo.

„Nikdo neví, co to bylo,“ cituje Steinera Motorsport.com. „Stále to nevíme, protože poté to zase fungovalo.“

Sám Grosjean ale vidí také další faktory, které hrály roli. „Upřímně řečeno, byl to jeden z mých nejlepších závodů. V každém kole jsem byl na limitu. Když ale vyjel safety car, věděl jsem, že je po nás. Teploty pneumatik spadly, ztratil jsem 40 °C na přední pravé pneumatice a věděl jsem, že restart bude těžký.“

Po restartu pak došlo k souboji se Sainzem (můžete ho vidět na videu).

„Se Sainzem jsem nebyl moc spokojený. Vytlačil mě ven ve druhé zatáčce. Ale i tak za mnou byli na měkkých pneumatikách a předjížděli mě.“

Podle Grosjeana je to typická smůla, která Haas celý rok provází. „Když už bojujeme o body, daří se nám, tak máme prostě smůlu.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson