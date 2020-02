Mohla by se jet Velká cena Číny v jiném termínu? Řešení existuje

Některé sportovní akce v Číně už byly zrušeny – mezi nimi například Halové mistrovství světa v atletice nebo závod formule E ve městě San-ja na ostrově Chaj-nan.

Formule E má oproti formuli 1 dvě výhody: jedná se o menší cirkus z hlediska počtu osob a materiálu a také má větší flexibilitu, pokud jde o náhradní termín. Elektrické formule by se do Číny do konce sezóny mohly ještě teoreticky podívat.

V případě formule 1 je situace složitější, ale řešení možná existuje. Podle SpeedWeek jednají Číňané o prohození termínu s Ruskem.

Aktuálně je Velká cena Číny naplánována na 19. dubna. Místo Šanghaje by se mohlo jet v Soči a Velká cena Číny by se pak odjela místo Ruska 27. září mezi Singapurem a Japonskem.

Ruská automobilová federace však zatím oficiální žádost na změnu termínu neobdržela a je otázkou, zda by se stihl závod připravit – nejde jen o samotný okruh, ale také o fanoušky, kteří by si museli zarezervovat letenky, ubytování apod.

F1 a FIA zatím situaci v Číně monitorují. S ohledem na logistiku je pravděpodobné, že se o osudu letošní grand prix v Šanghaji rozhodne v nejbližší době.

Foto: Getty Images / Clive Mason