Mohl jsem získat až 30 bodů a mám dva, říká o posledních dvou závodech Alonso

Mick Schumacher se v prvním kole roztočil a přední části vozu zavadil o Alonsa. Ten sice pokračoval, ale po pár kolech musel ze závodu odstoupit s dírou v bočnici.

„Byl to pro nás další nešťastný závod v této sezóně,“ řekl Alonso. „Slušně jsme odstartovali a posunuli se na osmé místo, ale došlo k velkému poškození pravé strany mé podlahy a bočnic, takže jsme neměli jinou možnost než odstoupit.“

„Je to smůla, protože malá srážka s Mickem, která nebyla úmyslná, zničila naše auto i závod. Po Austrálii mám pocit, že jsem mohl získat 20 nebo 30 bodů do šampionátu, a mám jen dva. Je to smůla! Sezona je dlouhá a ještě je spousta bodů, které lze získat.“

Ocon dostal penalizaci

Esteban Ocon dokončil závod na 14. místě za Lewisem Hamiltonem. Jeho víkend byl ovlivněn problémy s převodovkou v kvalifikaci. V závodě pak dostal pětisekundovou penalizaci za kontakt s Hamiltonem v boxové uličce.

„Byl to pro nás frustrující závod, ve kterém jsme nezískali žádné body,“ řekl Ocon.

„Pro mě to bylo od začátku složité a výsledek kvalifikace ovlivnil zbytek mého víkendu, takže když se nad tím zamyslíte, to, kde jsme dnes skončili před penalizací, není špatné. Trochu nám chybělo závodní tempo a nakonec jsme nebyli dost rychlí na to, abychom se dostali na body a to i bez pětisekundové penalizace. Je to opravdu těsná boxová ulička, ale dnes večer se na debriefingu podíváme, co přesně se stalo, abychom zjistili, jestli se tomu dalo předejít. Poučíme se z toho a půjdeme dál a já už se těším na Miami.“