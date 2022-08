Mohl by získat Herta superlicenci? Některým se tato možnost nelíbí

Colton Herta si nedávno vyzkoušel vůz McLarenu, ale u stáje z Wokingu není a v nejbližší době asi ani nebude volné místo. Tedy vlastně je, protože Ricciardo končí, ale očekává se, že ho zaplní Oscar Piastri.

Herta, který závodí v IndyCar, je nyní spojován s AlphaTauri, pokud Gasly odejde do Alpine.

Herta ovšem nemá superlicenci pro F1. Je to trochu paradoxní, protože pravidla pro mladíky byla zpřísněna kvůli Verstappenovi, který do F1 vstoupil v době, kdy ještě neměl 18 let.

Kromě dalších podmínek musí jezdec získat 40 bodů za umístění v různých sériích. Menu je skutečně velké – včetně DTM, japonské super formule, WEC a dokonce i NASCAR.

Nejlépe dotovaná je samozřejmě formule 2, ve které vítěz může získat rovnou 40 bodů. To je možné už jen v jedné další sérii – v IndyCar. Na rozdíl od F2 jsou však další pozice bodovány hůře.

Pro superlicenci se počítají umístění za poslední tři roky. Herta byl třetí, vloni pátý a nyní je celkově desátý. Pomáhá mu však covid. Kvůli pandemii a nižší aktivitě motorsportu v předešlých letech si může nyní jezdec započítat tři nejlepší výsledky za poslední čtyři roky.

Herta tak získal za sedmé místo v roce 2019 čtyři body, za třetí v roce 2020 dostal dvacet bodů a za páté vloni osm bodů. To je 32 bodů. Další bod by mohl získat za účast v prvním tréninku, pokud odjede přes 100 km. Celkem lze v prvních trénincích získat za sezónu až 10 bodů, i když to už Herta nestihne.

Pokud by Herta zažádal o superlicenci už letos a AlphaTauri ho posadila do vozu v některém ze závodů (a víme, že Marko nemá problém měnit jezdce v průběhu roku), mohl by teoreticky využít i body za umístění v IndyLights v roce 2018. V sérii ale tehdy bylo příliš málo jezdců na to, aby se body z této série mohly započítat. FIA by musela udělit výjimku.

Vedení F1 by bylo nadšené, pokud by mělo ve F1 amerického jezdce. Podle Autosportu se však některým nelíbí možnost, že by Herta dostal nějaké úlevy a výjimky. Jde zejména o lidi z F2 a F3.

Jeden ze zdrojů z paddocku, který je úzce spojen s mladými jezdci, řekl pro Autosport, že „pokud dostane licenci, můžeme rovnou přestat investovat do F3 a F2.“