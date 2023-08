Mohl by Schumacher příští rok nahradit Sargeanta? Američan má situaci ve svých rukou

Logan Sargeant bude muset ve druhé části sezóny zabojovat a to o nic menšího než vlastní budoucnost.

Daniel Ricciardo a Logan Sargeant zatím nezískali žádné body. Ricciardo má ale na kontě pouhé dva závody.

Zatím nejlepším výsledkem Sargeanta je 11. místo v Silverstonu. Zkušenější Alex Albon letos bodoval ve třech závodech, díky čemuž získal 11 bodů. Nejlépe byl v Kanadě sedmý.

Výrazný a možná dokonce výraznější je rozdíl v kvalifikaci. Albon zatím porazil Sargeanta ve všech 12 kvalifikacích.

Americký pilot se bude muset zlepšit. Cíle jsou poměrně jasné – snížit ztrátu na Albona v kvalifikacích, podávat konzistentnější výsledky a bodovat. Základem jsou právě kvalifikace. Sargeant se jen dvakrát dostal do druhé části. Albon postoupil z dvanácti kvalifikací do Q2 celkem 8krát a z toho 4krát se dostal až do Q3.

Lawrence Barretto se domnívá, že pokud se Sargeant nezlepší, bude příští rok nahrazen a favoritem by mohl být Mick Schumacher.

Vrátit se zpět na startovní rošt formule 1 je možná ještě těžší, než se do F1 dostat. Ale mnoha jezdcům se to povedlo. Konec konců Sargeantův týmový kolega Alex Albon je dobrým příkladem.

Kromě Alonsa, který si dal pauzu z vlasntího rozhodnutí, platí, že pokud se už nějaký jezdec do F1 vrátil, tak se vracel z pomyslné střídačky. V době nucené přestávky dělal rezervního a testovacího jezdce. Pracoval na simulátoru, testoval pro Pirelli apod. To je výhoda, protože jezdec získává vědomosti a další zkušenosti.

Alex Albon a Daniel Ricciardo působili u Red Bullu, Esteban Ocon působil u Mercedesu.

Nyní tuto roli zastává Mick Schumacher, a tak není překvapením, že Barretto ve svém sloupku pro F1 považuje Schumachera za možného uchazeče o sedačku u Williamsu.

„Mick Schumacher by byl zřejmým uchazečem, protože loni krátce jednal s týmem a udržel se v roli náhradníka Mercedesu, kde si za své úsilí vysloužil veřejnou pochvalu od Hamiltona a Russella,“ napal Barretto.