Mohl by Péreze nahradit Bottas? Ne, nemají mě tam rádi, říká Fin

Stále není jasné, kdo bude příští rok jezdit za týmy Red Bullu. Valtteri Bottas ale do hry o sedačku nevstoupí.

Max Verstappen samozřejmě zůstává a má smlouvu. Tu má sice také Sergio Pérez, ale kvůli jeho výsledkům je ve hře jeho předčasný konec. U Racing Bulls má smlouvu Júki Cunoda a zůstat by mohl Liam Lawson.

Několik jezdců je pro příští rok bez sedačky a ve F1 minimálně dočasně končí. Mezi nimi je také Valtteri Bottas, který nejspíše zamíří k Mercedesu jako rezervní jezdec. Nemohl by ale být ve hře o sedačku u Red Bullu? Je to zkušený jezdec, který ví, jak jezdit za špičkový tým a vyhrávat závody.

„Mám pocit, že v Red Bullu jsou lidé, kteří mě z nějakého důvodu nemají rádi,“ řekl Bottas, kterého cituje RacingNews365. „Nemyslím si, že by to připadalo v úvahu, ale je to můj pocit.“

V roce 2026 bychom mohli vidět na startovním roštu 11. tým – General Motors. Na otázku, zda by měl zájem jezdit za nový tým, Bottas odpověděl: „Ano, to bych mohl!“