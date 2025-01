Mohl by Bottas závodit za McLaren? Týmy dávají dohromady rezervní jezdce pro letošní rok

Vloni jsme viděli několik záskoků. Oliver Bearman nahradil nemocného Sainze u Ferrari a ukázal, že i jezdec s nulovým počtem závodů na kontě může naskočit do vozu top týmu a zajet solidní výsledek. Bearman pak zaskočil i dvakrát za Kevina Magnussena u Haasu – jednou kvůli nemoci Magnussena a jednou kvůli tomu, že dánský pilot nasbíral 12 trestných bodů.

Které rezervní jezdce budou mít týmy letos k dispozici? Dost často jde o více než jednoho jezdce. Mnoho rezervních jezdců totiž stále závodí v jiných sériích, takže nemusí být vždy osobně v dějišti grand prix. Kromě toho pracují na simulátorech a to obvykle i během závodního víkendu – ačkoliv tady jde spíše o vývojové jezdce, což nemusí být vždy totéž co rezervní jezdec.

Některá jména už byla potvrzena, o dalších se spekuluje.

Solidní střídačku má Alpine. K dispozici má hned tři rezervní jezdce – Franco Colapinto, Rjó Hirakawa a Paul Aron.

Aston Martin má k dispozici Felipeho Drugovice a také Stoffela Vandoorna.

Mercedes podepsal smlouvu se svým bývalým závodním jezdcem Valtterim Bottasem, který nahradil Micka Schumachera. Je to samozřejmě ideální volba, protože Bottas tým zná a má bohaté zkušenosti.

O dalších jménech se spekuluje. Rezervním jezdcem Red Bullu má být Júki Cunoda. Roli rezervního jezdce u obou týmů (nebo minimálně u Racing Bulls) má plnit Ajumu Iwasa.

Ferrari rezervní jezdce nepotvrdilo, ale očekává se, že by jimi mohli být Antonio Giovinazzi a Dino Beganovic. Je ale možné, že v případě problémů na straně Leclerca nebo Hamiltona by Ferrari povolalo do služby Bearmana. Ve voze Haasu by pak jel někdo jiný.

Už od loňského roku se také spekuluje, že by Ferrari mohlo mít zájem o Kuan-jü Čoua. S ohledem na silný čínský trh a zkušenosti čínského pilota existuje velká šance, že pokud se nedohodne s Ferrari, mohl by se dohodnout s některým jiným týmem.

McLaren a Williams by podle RacingNews365 mohly v případě potřeby využít služeb Bottase, i když žádná formální dohoda neexistuje. Nebylo by to ale žádné překvapení. Ve Velké ceně Itálie 2022 nahradil Alexe Albona ve Williamsu Nyck de Vries, který byl v té době rezervním jezdcem Mercedesu.

Situace se ale ještě může změnit. Švýcarský Blick přinesl informaci, že Sauber zvažuje jako rezervního jezdce Felipeho Drugoviche, který by se tam přesunul z Astonu Martin. Další možností je Giovinazzi.