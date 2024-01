Mohl by Andretti koupit Haas? Bylo by to ideální pro obě strany

Andretti dostal před svým vstupem mnoho knížecích rad. Nejdříve mu radili, aby koupil stávající tým. Tato možnost vstupu do F1 je vždy jednodušší a pravděpodobně také levnější, i když hodnoty týmů kvůli rostoucímu zájmu o F1 vzrostly.

Michael Andretti skutečně obcházel paddock. Víme, že jednal se Sauberem, ale ten dal nakonec o něco později přednost Audi.

Jednal také s Haasem a to dokonce opakovaně, ale ani tam nepochodil. V květnu 2022 řekl Associated Press, že Haase to nezajímalo a že „je mu jedno, jestli jezdí vzadu, protože mu to stejně funguje“.

Poté mu radili, aby se spojil s automobilkou. Andretti to udělal. Jeho partnerem je Cadillac a prostřednictvím něj General Motors. Andretti dostal zelenou od FIA ale od F1 zatím ne. Jednání probíhají.

Andrettimu přitom utíká čas. Na startovním roštu chce být už v příštím roce, což je už nyní obrovská výzva. Pokud by vstoupil do F1 až v roce 2026, tak se mu to patrně až trojnásobně prodraží. Andretti dnes musí zaplatit všem týmům 200 milionů dolarů (20 milionů pro každý tým), což týmy považují za nedostačující. V nové Concordské dohodě od roku 2026 bude tento poplatek nejspíše až ztrojnásoben.

Pokud by Andretti koupil Haas, nepotřeboval by žádný souhlas a nemusel by týmům nic platit. Navíc by měl továrnu v Banbury (Velká Británie) a základní infrastrukturu.

Procházka růžovým sadem by to ale také nebyla. Haas je do značné míry závislý na Ferrari, což by byl problém u týmu, za kterým stojí jiná automobilka. General Motors má navíc ambici v budoucnu (zřejmě) stavět pohonné jednotky. Tým by tak musel naplánovat postupnou odluku od Maranella. Pro Ferrari by to byla špatná zpráva, protože by přišla také o druhého zákazníka (Sauber aka Stake bude Audi).

Tak trochu jiný konstruktér

Haas se rozloučil se Stainerem, ale je otázkou, zda zrovna on byl tím hlavním problémem špatných výsledků posledních sezón.

Haas je velmi malý tým, který má asi 250 zaměstnanců, ale za to více poboček než kterýkoliv jiný tým. Kancelář má v Kannapolis v Severní Karolíně, dále v Banbury a technické kanceláře v Maranellu. Kromě toho spolupracuje s Dallarou.

Problémem je nedostatek finančních prostředků ale také efektivita. Díly, které vloni nasadil, nefungovaly. Tým se celý rok potýkal především s pneumatikami a oba jezdci tak v závodě postupně odpadali.

Před týmem je navíc další výzva v podobě vývoje vozu pro rok 2026, kdy se výrazně změní technická pravidla.

Steiner měl podle dostupných informací prosazovat myšlenku, že je potřeba více peněz. Z komerčních práv jich bude nyní naopak méně. V roce 2022 skončil tým osmý, vloni poslední, což je rozdíl asi 20 milionů dolarů. Více peněz by tak musel dodat Gene Haas, který s tím nesouhlasí.

Pokud by Gene Haas prodal tým Andrettimu, mohl by zůstat sponzorem a podmínky si ošetřit už při prodeji. Tím by byl do jisté míry zachován přínos pro jeho podnikání v oblasti CNC strojů. Samozřejmě marketingová hodnota by výrazně poklesla, ale k tomu dojde patrně i nyní.

Už jen Haas... ten poslední

Haas je dnes posledním týmem na startovním roštu. Nic více, nic méně. Marketingová hodnota týmu klesla na úroveň současné venkovní teploty. Jako americký tým nebyl Haas vnímán nikdy. Magnussen a Hülkenberg jsou solidní jezdci, ale nejsou to hvězdy. Do začátku ledna měl tým alespoň Steinera a byl to tak „ten malý tým s tím oblíbeným šéfem z Netflixu.“ Dnes už není ani to. Haas ztratil nejviditelnější aktivum a hrozí mu, že se stane týmem, který nikterak nevyčnívá z davu.

Prodej týmu byl byla dobrá zpráva především pro samotný tým a jeho zaměstnance. Příkladem může být Williams, který se po stažení rodiny Williamsů dostává nahoru a jeho budoucnost nevypadá vůbec špatně.

Haas ale prodej zatím odmítá. Přesvědčit ho o opaku mohou snad jen pokračující špatné výsledky.

„Nešel jsem do F1, abych prodal tým,“ řekl Gene Haas. „Udělal jsem to, protože jsem chtěl závodit. Guenther měl stejný pohled na věc. Nejsme tu proto, abychom vydělávali peníze, chceme závodit a být konkurenceschopní. Když se podíváte na jakýkoli tým, historicky měl hodně dobrých a hodně špatných let.“