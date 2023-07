Mnoho chyb a špatná kvalifikace. Vasseur věří, že Leclerc mohl dojet pátý

Jezdci Ferrari skončili v závodě na sedmém a osmém místě. Scuderia si tak z Maďarska odvezla jen 10 bodů.

„Nejsou to výsledky, které jsme očekávali, když jsme přijížděli do Budapešti, ale myslím, že to bylo do značné míry ovlivněno výsledky kvalifikace, kde jsme skončili šestí a jedenáctí,“ řekl Frédéric Vasseur pro Motorsport.com.

„Na startu jsme museli trochu riskovat. Startovat (Sainz) na měkkých pneumatikách byla dobrá volba, ale poté jsme museli nasadit dvě sady tvrdých pneumatik, což bylo docela náročné.“

„Myslím, že z Charlesovy strany by byl závod asi mnohem lepší, protože tempo tam bylo, ale do značné míry to bylo ovlivněno penalizací a pak problémem s pistolí na kolo.“

„Ztratili jsme nějakých osm sekund při zastávce v boxech a další pak ještě v provozu. Bylo by to pravděpodobně páté místo.“

Podle Vasseura mohl situaci Ferrari ovlivnit i experimentální formát alternativní alokace pneumatik (ATA).

„Nejprve potřebujeme čas, abychom pochopili, co jsme udělali dobře a co špatně, protože formát byl jiný,“ řekl Vasseur. Podle něj bude tým víkend v Maďarsku analyzovat.

Leclerc měl první zastávku v boxech pomalou. Při druhé zastávce byl v boxech o 0,7 km/h rychlejší, za což dostal penalizaci 5 sekund.

„Ale myslím, že z naší strany je to mnohem víc o tom, že jsme udělali příliš mnoho chyb od začátku až do konce, ale není to jen o zastávce nebo o vjezdu do boxů nebo o včerejší kvalifikaci nebo o řízení pneumatik a tak dále.“

„Nakonec byl potenciál asi lepší, než co jsme v sobotu předvedli. V závodě jsme pak u Charlese ztratili nejméně 20 sekund.“

„Posledních 35 let svého života jsem strávil na boxové zdi a každé pondělí ve své kariéře musíte udělat dlouhý seznam chyb. Někdy je to vidět, někdy ne, ale úkolem šéfa týmu je udělat se členy týmu seznam a napravit ho.“

Při hodnocení své první poloviny sezóny ve vedení Ferrari Vasseur zdůraznil, že kvalifikační výkony jsou jedním z klíčových problémů, které musí tým řešit.

„Pocit je takový, že v kvalifikaci je to za Maxem velmi těsné a někdy jsme i na jeho úrovni. Musíme se zlepšit, ale nejsme tak daleko.“

„V závodním tempu je Red Bull na míle daleko před všemi. Víme také, že výsledky kvalifikace jsou rozhodující, abychom byli v čistém vzduchu. Na každé auto má špinavý vzduch velký vliv. Jakmile startujete z druhého místa, jste na tom mnohem lépe.“