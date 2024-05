Mluvit se Strollem? To nikam nepovede, říká Ricciardo. Omluvy se nedočkal

Stroll před restartem závodu v Číně naboural do Ricciarda, pro kterého tak celkem nadějný víkend skončil. Dostal za to trest, ale paradoxně hůře nakonec dopadl Australan. Zatímco u Strolla penalizace neměla zásadní vliv, Ricciardo před svým odstoupením předjel Hülkenberga pod safety carem, protože si myslel, že může, a za to klesne na startu závodu v Miami o tři místa.

Ricciardo ve čtvrtek v Miami potvrdil, že si se Strollem situaci nevyjasnil a naznačil, že nemá smysl to s ním řešit, pokud si i nadále myslí, že nic špatného neudělal.

„Řekl bych, že ne, protože cítím, že to nikam nepovede,“ odpověděl Ricciardo pro Motorsport.com na otázku, zda si chce se Strollem promluvit.

„Omluvu můžu přijmout, nejsem zase takový kretén... ale nepřišlo ani to. On si evidentně nemyslí, že udělal něco špatně, takže asi není moc o čem mluvit.“

„Samozřejmě, že když budeme sedět vedle sebe na setkání jezdců a on si bude chtít povídat, nebudu ho ignorovat nebo tak něco.“

„Když jsem byl mladší, možná jsem byl tvrdohlavější, ne vždy jsem se omluvil za něco, co byla moje chyba,“ řekl Ricciardo. „Ale posledních pár let, když někoho vyřadím ,nebo i když je to 50 na 50, tak stejně řeknu: ‚Podívej, možná jsem to mohl udělat lépe, tak se omlouvám, že jsem nám zkazil den.‘ Prostě jim napíšu, abych trochu vyčistil vzduch.“

„Všichni jsme soupeři, ale nechcete mít na sobě terč a nepotřebujete nepřátele. Nejdu tak daleko, abych řekl, že je nepřítel nebo tak něco. Je to incident a půjdeme dál. Ale nechcete, aby se vám stávalo to, co děláte ostatním. Řekl bych mu: ‚Hele, chlape, promiň, díval jsem se jinam‘, nebo ‚brzdil jsi hodně brzy a překvapil mě.“

Lance Stroll se otázkám ohledně incidentu v Miami vyhnul a na otázku, zda se pokoušel Ricciarda oslovit, odpověděl: „Tady ne. Tyto věci se dělají za zavřenými dveřmi.“