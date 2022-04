Mluvit o boji o titul je podle Leclerca předčasné

„Se začátkem sezony jsem velmi spokojený, s týmem se mi dobře spolupracuje a příprava na první závod byla velmi dobrá,“ řekl Charles Leclerc,“ kterého cituje MotorsportWeek.

„Celkově se cítím dobře, ale určitě je před námi ještě hodně úspěchů. Nejsem spokojen jen s výkonem, ale přesně vím, na jakých aspektech musím ještě zapracovat a kde se musím zlepšit, abych dosáhl lepších výsledků.“

Měl by být Charles Leclerc považován za kandidáta na letošní titul? Sám se k takovému závěru staví zdrženlivě, protože si je příliš dobře vědom toho, že udržení tempa po zbytek sezóny bude záviset také na vývojovém programu Ferrari.

„Jsem šťastný. Jestli to bude stačit na vítězství v mistrovství světa, netuším. Je to teprve začátek sezóny, ale řekněme, že je to velmi dobrý začátek sezony. Jak jsem již mnohokrát řekl, myslím, že klíčový bude vývoj, a my jako jezdci musíme týmu co nejlépe pomoci, abychom si udrželi konkurenceschopnost.“