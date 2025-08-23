Mladý investor z Kuvajtu chce do F1 vrátit jméno Caterham

Mohli bychom za dva roky vidět na startovním roštu opět jméno Caterham?
Caterham naposledy vstoupil do F1 v roce 2010 jako Lotus. Poté došlo ke změně názvu na Caterham. Kvůli finančním problémům tým skončil v roce 2014.
Ani jeden ze tří nováčků z roku 2010 už dávno ve F1 nevidíme.
V příštím roce se na startovním roštu objeví 11. tým – Cadillac. Můžeme v roce 2027 vidět dvanáctý tým a bude se jmenovat Caterham?
24letý kuvajtský investor Sáad Kasis Mohamed z investiční společnosti SKM Capital by rád tohle jméno do F1 vrátil.
Plánovaný projekt, jehož cílem je obnovit značku Caterham, bude prozatím fungovat pod názvem SKM Racing a už zřídil technické centrum v Silverstone, kde bude vyrábět díly a využívat zkušební stolice. Závodní oddělení bude sídlit v Mnichově.
SKM Racing už najal některé lidi a to včetně Eleny Richter (výkonná ředitelka), Marca Bianchiho (technologie), Aishy Khanové (výkonnost) a Tobiase Meiera (finance).
„F1 nyní funguje s jasnějšími finančními pravidly a stabilními technickými rámci, díky čemuž je tato kategorie vhodná pro investice. Líbí se nám spojení špičkového inženýrství, globální platformy a předvídatelného řízení nákladů,“ řekl Kassis-Mohamed pro Sportstar.
Jaké má SKM Racing šance?
F1 je v současné době pro nováčky „jiná“ než před 15 lety. Díky rozpočtovému stropu je finanční model týmu skutečně mnohem lépe udržitelný. Kromě toho je dnes F1 velmi populární, což se promítá také do jejích hospodářských výsledků a přeneseně pak také do podílu na komerčních právech.
Z lepších podmínek ale těží zejména současné týmy a jejich majitelé. Jinými slovy – pokud by chtěl někdo prodat současný tým, nebude mít žádný problém najít kupce a dokonce prodat tým za velmi atraktivní sumu. Investory bude lákat nejen popularita F1 ale právě i udržitelný obchodní model.
Pro nováčky, kteří chtějí rozšířit stávající startovní rošt, to ale až tak jednoduché není. Musí zaplatit poplatek, který příští rok vzroste. Suma je následně rozdělena mezi stávající týmy, aby se zmírnil dopad rozšíření startovního roštu – více týmů totiž znamená, že koláč jménem „podíl na komerčních právech“ je nakrájen na více kousků.
Jeho současná výše je stanovena na 200 milionů dolarů (asi 5 miliard korun). Od roku 2026 však bude platit nová dohoda a předpokládá se, že výše poplatku bude zvýšena na 450 milionů.
Druhý problém je pro nováčka je, že ho nikdo nechce. Michael Andretti sice dostal zelenou od FIA, ale F1 o něj neměla zájem. Nepřinesl by totiž do F1 nic nového. Situace se změnila až poté, co v projektu začal hrát větší roli General Motors, který přislíbil i stavbu pohonné jednotky.
SKM Racing se bude muset spoléhat na to, že FIA otevře dveře 12. týmu a následně na to, že jeho karty budou dostatečné k tomu, aby přesvědčil F1.