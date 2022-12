Mladší neznamená rychlejší. Podle de la Rosy by jezdec neměl být hodnocen podle věku

Podle bývalého jezdce formule 1 Pedra de la Rosy je „strašné“ hodnotit piloty jen podle jejich věku. Španěl věří, že právě kvůli tomu nezískal u McLarenu místo pro sezónu 2008.

Nycka de Vriese čeká příští rok první kompletní sezóna ve F1. Ve 28 letech získal sedačku u týmu AlphaTauri po svém působivém debutu letos v Monze, kde na poslední chvíli nahradil u Williamsu Alexe Albona a dojel na bodovaném devátém místě.

Do F1 však Nizozemec vstupuje s úctyhodným životopisem. V roce 2019 se stal šampionem formule 2 a v sezóně 2020-21 mistrem světa formule E, kromě toho působil u Mercedesu jako rezervní jezdec.

Také de la Rosa se ve F1 poprvé představil v 28 letech, když v roce 1999 nastoupil za tým Arrows. Následně závodil v Jaguaru, McLarenu a Sauberu, než uzavřel působení ve F1 v roce 2012 u týmu HRT v 41 letech.

„Být mladší neznamená, že jste lepší nebo rychlejší. Vždy jsem proti nálepce věku, protože jsem tím sám trpěl. Občas jsem byl v týmech, kde vzali jiného jezdce s tím, že možná není rychlejší, ale je mladší. A to je zabiják.

„Když jsem byl na těch schůzkách, tak není nic horšího, než když vám řeknou tohle. Můžou vám říct, že si myslí, že druhý jezdec je rychlejší, dobře, ale poznámka s věkem je hrozná. Jsem tedy toho názoru, že mladší neznamená automaticky rychlejší,“ řekl Španěl, který je nyní ambasadorem Astonu Martin.

Šance u McLarenu

De la Rosa věřil, že pro sezónu 2008 může v 36 letech získat místo u týmu McLaren. Tým z Wokingu rozvázal po jednom roce smlouvu s Fernandem Alonsem, de la Rosa v týmu od sezóny 2003 působil jako testovací a rezervní jezdec a absolvoval druhou polovinu sezóny 2006 po odchodu Juana Pabla Montoyi.

Tým se nakonec rozhodl vedle Lewise Hamiltona angažovat o 10 let mladšího Heikkiho Kovalainena. Fin během dvou let dosáhl na jedno vítězství a další dvoje stupně vítězů. Jelikož se nedokázal vyrovnat Hamiltonovi, McLaren jej od sezóny 2010 nahradil Jensonem Buttonem.

„Možná to tehdy nebylo jasné, když mi o tom ale říkali, ano, byla tam možnost. A když se podíváte na nějaké fotky, nechal jsem se dokonce ostříhat nakrátko! Nefungovalo to... Naprosto jsem s tím (rozhodnutím) nesouhlasil. Ale je to váš názor proti ostatním lidem. A vlastně to bylo spravedlivé, byl tam rozdíl 10 let.

„Svým způsobem měli pravdu, protože si někdy myslíme, že mladší jezdec se bude v průběhu let rozvíjet a zlepšovat. Někteří jezdci se nezlepšují. Někteří jezdci už jsou velmi dobří a stabilizují se, u některých forma upadá, další dělají pokrok. Každý sportovec je jiný.“

De la Rosa podle svých slov často přemýšlí nad tím, čeho by v McLarenu dosáhl, kdyby dostal svou šanci.

„Někdy si říkám, že bych se trápil stejně jako Heikki. Možná bych byl lepší pro tým. Porazil bych Lewise? Určitě ne. Ale možná v tom byla moje síla, že jsem věděl, že není mým cílem ho porazit.

„Myslím, že ještě před rokem 2007 jsem byl kromě jeho otce Anthonyho a lidí, kteří závodili proti Lewisovi, jedním z mála, kteří si uvědomili, že je výjimečný. Testoval jsem s ním, byl jsem s ním na simulátoru, znal jsem ho už mnoho let předtím. A vždycky jsem McLarenu říkal, že tenhle kluk je velmi výjimečný.“