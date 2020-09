Mizérie Ferrari pokračuje i na domácí půdě

Charles Leclerc (11./9.)

Monačan si už v průběhu tréninků stěžoval na špatnou ovladatelnost vozu SF1000. Přesto však doufá, že zítra postoupí do třetí části kvalifikace.

„S větším množstvím paliva se auto opravdu špatně ovládalo. Čekali jsme, že větší problémy budeme mít s lehkým autem, ale bylo to naopak. Musíme pro závod něco vymyslet. V opačném případě to bude velmi, velmi zlé.

Máme před sebou spoustu práce, ale v kvalifikace to snad bude o něco lepší, než to teď vypadá. Snad se nám podaří proniknout do Q3, i když to bude těsné,“ doufá Leclerc.

Sebastian Vettel (19./12.)

Podle čtyřnásobného mistra světa se monoposty Ferrari ovládají velmi špatně, přičemž na vině jsou neobvykle vysoké tlaky v pneumatikách, které zvolil dodavatel pneumatik Pirelli.

„Faktorů je více, ale jedním z nich jsou tlaky v pneu, které musíme dodržovat. Rozhodně nám to nepomohlo. Rozhodně to není natlakované tak, jak by podle mého mělo být. Ale samozřejmě musíme dodržovat pravidla.

Bude to náročný závod. Budeme bojovat s mnoha vozy, budeme ve středu pole. Je to něco jiného než jet na čele a užívat si čerstvý volný vzduch. Ale to budeme řešit až v neděli. Nyní musíme myslet na zítřek a zkusit vůz vylepšit.

Celkové vyvážení vozu je podobné jako v předešlých závodech. Formule je těžko ovladatelná, ale není to poprvé. A kde vlastně ztrácíme? Myslím, že hodně na rovinkách, což jsme čekali. Také nám ale schází přilnavost v zatáčkách. Auto hodně klouže,“ přiznal Vettel.