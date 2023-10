Mít více než jednoho dodavatele pneumatik? Není to na stole, tvrdí Domenicali

Pirelli bude i v příštích letech výhradním dodavatelem obutí pro F1. Šéf formule 1 Stefano Domenicali říká, že návrat tzv. války výrobců pneumatik nebyl na stole.

Formule 1 včera potvrdila, že Pirelli bude výhradním dodavatelem pneumatik pro F1, F2 a F3 až do konce sezony 2027, a to s opcí pro ročník 2028.

Nešlo o překvapivou zprávu, jelikož již delší dobu spekulace médií hovořily o tom, že italský výrobce, který pneumatiky do F1 dodává již od roku 2011, bude v královně motorsportu pokračovat.

Potvrdilo se i to, že F1 bude i nadále spoléhat na jediného výrobce. Podle šéfa F1 Stefana Domenicaliho se nicméně o návratu tzv. války výrobců pneumatik ani neuvažovalo.

„Myslím, že v tomto bodě byla s FIA shoda, abychom se ujistili, že jsme schopni kontrolovat náklady v rámci F1,“ řekl Domenicali, kterého cituje Autosport.

„To byl hlavní důvod, proč jsme se v minulosti odklonili od varianty mít více dodavatelů. Tehdy se hodně testovalo a týmy najezdily hodně kilometrů. Vývoj byl sice přínosný, ale náklady byly obrovské,“ vysvětlil Ital, který v minulosti působil i jako šéf týmu Ferrari.

„Nyní je kontrola nákladů velmi důležitá. Co se budoucnosti týká, nic jsme zatím nerozhodli, ale není to na pořadu dne,“ pokračoval Domenicali s tím, že pokud by se někdy našlo řešení, které by v tomto smyslu kontrolovalo náklady, může v oblasti počtu dodavatelů pneumatik dojít ke změně.

Samotné Pirelli by se přitom případné konkurenci nebránilo.

„Je důležité zdůraznit, že Pirelli se v rámci motoristického sportu účastní více než 300 šampionátů po celém světě. Ve většině z nich jsou i jiní dodavatelé a my jsme rádi, že můžeme s ostatními dodavateli soutěžit. Pro nás to tedy nikdy nebyl problém,“ nechal se slyšet výkonný viceprezident Pirelli Marco Tronchetti Provera.