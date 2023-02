Mít pouze tři testovací dny před začátkem sezony je málo, tvrdí Russell

Britský pilot George Russell není spokojen s počtem předsezonních testovacích dnů.

Pouze tři testovací dny mají týmy a jezdci k dispozici před zahájením nové sezony k tomu, aby si vyzkoušeli nové monoposty v akci. Ještě na začátku minulé dekády to přitom bylo čtyřikrát tolik. Kvůli finanční úspoře se však počet testovacích dnů postupně zredukoval.

Podle pilota Mercedesu není současný počet testovacích dnů pro závodníky dostatečný.

„Osobně si myslím, že tři dny jsou málo. Musíte si uvědomit, že z pohledu závodníka to vychází pouze na jeden a půl dne na jezdce,“ uvedl Russell podle webu PlanetF1 v kontextu toho, že týmy nemohou nasadit dva vozy najednou.

„Měli jsme štěstí, že jsme mohli minulý týden absolvovat testy (pneumatik, pozn. red.), ale kdybychom tuto možnost neměli, znamenalo by to, že bychom byli od Abú Zabí do Bahrajnu 12 týdnů mimo monopost,“ spočítal britský závodník.

Ať mohou týmy jezdit s oběma vozy, navrhuje

„Dokážete si představit, že by Rafa Nadal strávil 12 týdnů bez jediného úderu do míčku a pak by rovnou nastoupil na French Open s jedenapůldenním tréninkem? To by se prostě nikdy nestalo,“ porovnal Russell situaci v F1 s tenisem a zároveň navrhl možnost, jak situaci zlepšit.

„Chápu a uznávám, proč to tak máme. Myslím si ale, že tři dny se dvěma vozy by byl pravděpodobně ten nejlepší kompromis."