Mít pouze dobrý motor nám v roce 2026 stačit nebude, tvrdí Toto Wolff

Když se naposledy měnily technické regule v oblasti pohonných jednotek, nejvíce z toho vytěžil Mercedes, který od roku 2014 začal dominovat.

V úvodu vítězné éry, během které v letech 2014 až 2021 osmkrát v řadě ovládl Pohár konstruktérů, se německý tým mohl spoléhat především na silný motor.

Podobnou šanci bude mít Mercedes i za rok, kdy se vedle technických předpisů pro šasi, změní i ty pro pohonné jednotky.

A ačkoliv se všeobecně předpokládá, že by se motorová divize Mercedesu mohla s touto změnou vypořádat velmi dobře, šéf stáje z Brackley si uvědomuje, že tentokrát to pro „stříbrné šípy“ tak snadné nebude. A to ani v případě, že by se prognózy ohledně motorů potvrdily.

Důvod? Zatímco v roce 2014 dodával Mercedes motory Williamsu a Force Indii (dnešní Aston Martin), v roce 2026 bude mezi jeho odběrateli figurovat i McLaren, tedy tým, který momentálně patří k úplné špičce.

Toho si je moc dobře vědom i šéf Mercedesu Toto Wolff.

„Jde o velkou výzvu,“ řekl Rakušan německému magazínu Auto Motor und Sport s ohledem na změny v pravidlech.

„Svou práci musíte zvládnout co nejlépe na všech úrovních. Samotný dobrý motor nás nikam neposune. Ten totiž bude mít i McLaren...Musíme je tedy porazit pomocí lepšího šasi. Nemáme se kam schovat,“ dodal na toto téma Wolff, jehož Mercedes vloni v Poháru konstruktérů poprvé od roku 2012 neskončil v první trojce.