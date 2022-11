Mít Maxe jako týmového kolegu není příjemná část kariéry, říká Marko

Podle Helmuta Marka někteří rodiče investují do syna závodníka více peněz, než mají. A on jim pak musí říct, aby se raději vydali jinou cestou.

„V motorsportu se vždy najde nějaká výmluva, proč se nevyhrává – motor, pneumatiky, šasi a tak dále,“ řekl Helmut Marko pro Road & Track.

„Bohužel spoustu jezdců podporují rodiče, kteří utrácejí spoustu peněz – někdy více, než mají a to jen proto, aby si splnili sen vychovat ze syna slavného závodníka.“

„Je mou povinností jim říct, že by se měli vydat jiným směrem a přestat plýtvat penězi.“

Max Verstappen měl u Red Bullu už několik týmových kolegů. Pérez je prvním, kdo se drží déle.

„Mít Maxe jako týmového kolegu není příjemná část kariéry,“ řekl Marko. „Max je tak výjimečný. Jeho otec ho trénoval velmi tvrdým způsobem, ale velmi úspěšně. Například když mu bylo necelých 10 let, byli v Itálii, a jakmile začalo pršet, všichni ostatní jezdci šli do bufetu na kávu nebo na koláč. Max musel zůstat venku, někdy se zmrzlými prsty. Proto je tak dobrý v dešti. Dokáže se okamžitě přizpůsobit.“

Podle Marka se někteří jezdci snaží Verstappenovi vyrovnat, což se jim ale nedaří, a tak si myslí, že mají horší materiál nebo nastavení.

„Nemohou (se mu vyrovnat), a tak se snaží změnit nastavení vozu nebo přizpůsobit svůj jízdní styl. Samozřejmě se nemůžete smířit s tím, že prostě nejste tak dobří jako on. V určité fázi musíte uznat, že je tu někdo, kdo je výjimečný a není prostě možné ho porazit. Mým úkolem je, aby to pochopili. Je to kruté? Nemyslím si to.“

Kromě veřejné kritiky jezdců se Marko občas proslaví také jiným výrokem. Během covidu chtěl pro jezdce uspořádat „covidový tábor“, na kterém by se záměrně nakazili. S odstupem času přiznává, že nešlo o nadsázku.

„Bylo to myšleno vážně. Lékaři se domnívali, že jakmile se jednou nakazíte, je po všem. Že to můžete dostat podruhé a potřetí, se tehdy nevědělo. A my máme mladé, silné lidi. Je to jako chřipka. Představte si, že by to Verstappen dostal loni v nesprávný okamžik. Šampionát by byl pryč, kdyby musel vynechat jeden nebo dva závody.“